La bronca por el parón en líneas de ayudas al tejido feminista en Andalucía llega al Parlamento

La bronca por el parón en dos líneas de ayudas al tejido feminista, que atiende a miles de mujeres, ha llegado al Parlamento andaluz de la mano del PSOE. La publicación en el BOJA, con el año prácticamente acabado, de las bases de una de las líneas –las subvenciones a las asociaciones y federaciones para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia machista– provocó que los socialistas presentaran una pregunta de máxima actualidad.

Este asunto viene de lejos, cuando a finales del año pasado la intervención de la Junta frenó ayudas a más de 200 asociaciones que contaban con ella, debido a que la Consejería de Igualdad en primera instancia las había aprobado. El cambio de criterio aplicado redujo el número de entidades que las recibieron y el de mujeres atendidas y causó que algunas provincias se quedaran incluso sin proyectos en alguna de las líneas.

El incendio fue mayúsculo y la desconfianza que ya existía en el asociacionismo feminista hacia el nuevo Gobierno se agrandó con la decisión. Vino a confirmar todos sus temores. La brecha perdura aún hoy.

La Consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), se ha visto atrapada. Aunque ha tratado de manejar un discurso feminista y un compromiso en sus intervenciones públicas, no ha logrado que cale ni que se le reconozca del todo.

Tampoco lo ha tenido fácil. La influencia de Vox, con su discurso profundamente antifeminista, –aunque ella ha soliviantado al portavoz, Alejandro Hernández en más de una ocasión– y los peajes que el Ejecutivo andaluz ha tenido que pagar a la ultraderecha para poder gobernar le han impedido colocarlo con la intensidad que estas políticas requieren. Ruiz llegó a presentar en un acto público el tan denostado por el feminismo teléfono de violencia intrafamiliar, una de las conquistas de Vox.

En cuanto la pandemia llegó, Hacienda le pegó también un tajo, entre otras, a las políticas de igualdad. Y el propio presidente, Juanma Moreno (PP), llegó a asumir el discurso de la ultraderecha en un debate parlamentario con Hernández.

La izquierda no le ha dado tregua desde que ocupó el puesto –una manifestación feminista protestó en las puertas del Parlamento cuando se produjo el debate de investidura de Moreno– y este jueves, la diputada socialista Verónica Pérez incidió en el asunto. "Este Gobierno nació usando a las mujeres como moneda de cambio para contentar a la ultraderecha, a los de Vox. Si en 2019 dejaron en la estacada a 200 proyectos, ahora ni siquiera hay dos convocatorias", criticó Pérez.

Pérez recordó también que "se inventan nuevas convocatorias para las asociaciones provida, antiabortistas" –son ayudas que da la Consejería de Salud y Familias, en manos del PP, no Igualdad, y están dotadas con un millón de euros. "Usted se ha denominado dique de contención de Vox, pero el dique hace aguas", ironizó Pérez.

La diputada del PSOE también recordó a Ruiz que el propio presidente "las insultó y las llamó chiringuitos" y remachó: "Las entidades son un ejemplo, que están hartas de que se las insulte. Quiero pensar que usted no opina eso. Pero hágalo con hechos. No permita más que usen las políticas de igualdad como moneda de cambio, como chantaje para contentar a la extrema derecha".

Un pacto de todos

La consejera manifestó que las ayudas no se habían perdido en 2020 porque se habían prorrogado las concedidas a finales de 2019 y, aunque vino a reconocer, de manera indirecta, que las ayudas no se han convocado a lo largo del año –"tendrían sus motivos [para no dar subvenciones en el año 2015, igual que nosotros tenemos los nuestros, en 2015 no existía ninguna pandemia"– también intentó ofrecer un retrato global de la gestión de su departamento y no limitarse solo a esas líneas de ayudas.

Ruiz acusó a los socialistas de no ejecutar en su integridad el presupuesto del Instituto de la Mujer en sus años de Gobierno y aseguró que su departamento había producido en esos años "avances", que centró en cuatro puntos. Por un lado, 100 proyectos del pacto de Estado contra la violencia. Por otro, lo que llamó blindaje del presupuesto del IAM, además un gasto diez veces más en el teléfono 900 y el primer plan de trata, también el desarrollo de las leyes aprobadas la pasada legislatura. Por último, Ruiz dijo que el gasto total en subvenciones a mujeres había sido de 7,2 millones, más del doble que en el año 2018. "El pacto de Estado es de todos. Las políticas de igualdad no son del PSOE", reivindicó. Ruiz cerró con la mano tendida hacia Pérez: "Esta consejera está con las puertas abiertas [para colaborar] contra la violencia de género".

Ambas, tanto Pérez como la consejera Ruiz, recordaron a Ana Orantes, asesinada hace 23 años.