"Cuando caían cuatro gotas, los de Vox se iban a casa": la nazi Isabel Peralta admite su papel en las protestas contra el PSOE

Racismo a granel, invitaciones a luchar por vías que no se pueden explicitar delante de una cámara y señalamientos contra uno de los principales miembros del Gobierno. A lo largo de una hora, la neonazi Isabel Peralta instruyó a militantes del partido neofascista España 2000 en torno a un ideario que combina odio y reivindicación del nacionalsocialismo a partes iguales.

Peralta estuvo el pasado 1 de diciembre en la sede de España 2000 en València, el territorio donde este partido cuenta con mayor implantación y donde reside su líder, el empresario José Luis Roberto. "Tenemos una obligación para con nosotros mismos, pero también con la patria. Esto supone que tenemos que renunciar, si no queremos perder el alma, a las comodidades de la vida aburguesada", dijo el presentador del acto antes de dar la palabra a la activista neonazi.

El acto tuvo lugar tras las manifestaciones registradas fuera de la sede del PSOE en Madrid contra la amnistía. Las protestas, auspiciadas por Vox, estuvieron marcadas por los disturbios protagonizados por activistas de ultraderecha. Peralta, que hoy vive en Alemania, fue fotografiada durante una de esas protestas con el brazo en alto, realizando el saludo fascista.

"En España hemos visto un incipiente principio de revolución de chicos jóvenes desorganizados que se quieren enfrentar al Gobierno, que si tienen que entregar la vida la entregan", afirmó la joven hitleriana en alusión a las movilizaciones protagonizadas por grupos ultraderechistas animados por Vox contra la amnistía a independentistas catalanes.

La activista reconoció el papel de los neonazis en esos actos. "En un primer momento éramos nosotros los que estábamos en primera línea, porque cuando caían cuatro gotitas los de Vox se iban a casa", afirmó durante su intervención, que fue seguida por varios militantes de este partido ultra, a quienes instó a trabajar a favor de una organización con "bases sólidas".

"Hay que formar una camaradería, una comunidad, personas preparadas física, intelectualmente y de otras maneras que no se pueden decir en público", señaló ante la atenta mirada de los neofascistas que poblaban el salón de España 2000.

"En el momento en el que hayamos conseguido eso, ya tendríamos una manera de llegar a donde tenemos que llegar", continuó. Peralta definió además al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el "enemigo" por su papel en la promulgación de la Ley de Memoria Democrática, que persigue la exaltación del franquismo.

"Soy nacionalsocialista"

Tras reivindicar a Adolf Hitler, la exintegrante de Hogar Social Madrid se preguntó "por qué el derecho internacional tiene como máxima frenar el nacionalsocialismo".

"Por difícil que hoy sea declarar yo soy nacionalsocialista, yo soy fascista (…) En honor al cumplimento de nuestro juramento, hay que seguir luchando por esa idea por muy complicado que sea, sin pararnos a pensar en las consecuencias que esto pueda traer", afirmó.

"No vemos una sola película en la que no salga un negro"

Su conferencia estuvo plagada de declaraciones racistas. "Es simplemente encender la televisión y en cualquier anuncio nos va a aparecer una pareja interracial. No vemos una sola película en la que no salga un negro. Tienen una necesidad imperiosa de meterlos en todas partes", afirmó, al tiempo que aseguró que "el coeficiente intelectual de ciertas razas son completamente diferentes".

Peralta criticó a quienes defienden que "nosotros nos podemos reproducir entre razas y podemos tener hijos". "Ya, claro, pero ¿qué estás produciendo? ¿Qué va a aportar ese niño al mundo aparte de ser un cero a la izquierda y costar dinero al Estado en el que viva", preguntó.

"No le puedes pedir a un negro que produzca lo mismo que un blanco (…) El negro no va a poder hacer jamás una ópera como Wagner", dijo poco después. "Se les olvida que los negros no pueden producir arte porque el arte es aristocrático, viene de la virtuosidad en esencia", remató.

"Presidentes indios"

La catarata de xenofobia continuó con otras declaraciones que apelaban a supuestas razones demográficas. Peralta afirmó que "el problema es que ahora hay más inmigrantes que españoles en cuestiones de natalidad".

"Eso nos tiene que preocupar porque esa gente va a nacer con DNI español, esa gente va a votar, y va a votar como está votando en Irlanda, a favor de presidentes indios, con una cultura musulmana, con una cultura completamente contraria a nuestra esencia", apuntó.

Criticó además que "el ordenamiento jurídico actual" se basa "en la igualdad entre todos los seres de este mundo y de este planeta como si acaso pudiésemos determinar que éstos son iguales a nosotros".

"El Gobierno nos da la razón al perseguirnos de esta manera tan cruda. Efectivamente, somos el problema del Gobierno porque les podemos destruir todo su chiringuito en un momento, simplemente con la fuerza de nuestra ideología", agregó.