Calviño asegura que Aznar "negoció amnistías" y "todo lo que hiciera falta" para gobernar

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que el expresidente José María Aznar "negoció amnistías" y "todo lo que hiciera falta" para conseguir gobernar, mientras que ha criticado que "alarme a la ciudadanía" pidiendo una movilización social.

"Sonroja escuchar a un expresidente del Gobierno que justamente negoció amnistías, negoció todo lo que hiciera falta, hasta hablaba catalán en la intimidad para conseguir el gobierno, hablar en estos términos de la situación de nuestro país", ha expresado Calviño en una entrevista en TVE.

En su opinión, hay políticos que ya no están en la primera línea, "no solamente en el PP" y que están "constantemente tratando de dar lecciones", al alarmar a los españoles sobre una "situación de excepcionalidad que no se corresponde con la realidad".

"La realidad es que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno tienen gobiernos de coalición y que es normal que haya una negociación política", ha aseverado la vicepresidenta primera.

Calviño ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por convocar una manifestación contra un debate "que no está sobre la mesa", en lugar de negociar con otras fuerzas políticas de cara a su próxima investidura.

"De lo que tendríamos que estar hablando es sobre cuál es la propuesta del señor Feijóo para España. En lugar de eso, solo vemos a un señor Feijóo que se ha instalado en la oposición", ha agregado.



Aznar considera "autocrático" que le llamen golpista

Por su parte, Aznar ha tachado de "reacciones autocráticas" las acusaciones de golpista que le han dirigido desde el Gobierno por hacer un llamamiento a la movilización ciudadana en contra de una posible amnistía.

"Son las reacciones autocráticas, propias de una autocracia, que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el Gobierno es antiespañol, fascista o golpista", ha considerado Aznar en una entrevista este jueves en Cadena Cope.

El expresidente es consciente de sus palabras y considera que ha compartido el pensar de "muchos españoles". Aznar ha insistido en que la amnistía está "fuera de la Constitución" y que se quiere utilizar políticamente para "exculpar y limpiar a golpistas condenados por un golpe de Estado o que son prófugos", en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Al ser preguntado si sus declaraciones influyeron en la convocatoria del acto de protesta organizado por el PP, Aznar ha respondido que "no tiene que ver", que el partido "toma sus decisiones" y esta estaba "tomada hace tiempo".