La vicepresidenta segunda, Carmen Calvo, ha respondido con contundencia ante los bulos de Vox contra los menores no acompañados. En la sesión de control al Gobierno, el portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha utilizado su pregunta hacia la también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para volver a cargar contra este colectivo vulnerable.

Así, después de que este martes la estación de Cercanías de Sol amaneciera con carteles de propaganda electoral en los que el partido de Santiago Abascal se sirve de mentiras para criminalizar a los menores no acompañados, Calvo ha afirmado: "Lo suyo es el odio. Lo que han hecho con esos carteles, señalando a unos menores que vienen a nuestro país en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos, se llama inhumanidad, odio", ha condenado.

"No deberían caber en la política de este país. Les debería de dar mucha vergüenza", ha apostillado ante unos hechos que serán estudiados por la Fiscalía por un presunto delito de odio. Anteriormente, ante la pregunta de Espinosa de los Monteros de "¿cómo valora la situación general de España y sobre todo de los españoles?", la vicepresidenta le había dejado claro que la valora como la "gran democracia que somos peleando contra una pandemia, sin su ayuda, contra sus falacias, pero respetando los derechos humanos".

Cuca Gamarra, portavoz del PP en la Cámara Baja, ha preguntado a Carmen Calvo por las razones del Gobierno para "ignorar al Consejo de Estado", un órgano que, como bien ha recordado posteriormente, es "consultivo". En esta línea, la vicepresidenta ha aclarado que el Ejecutivo recurre a este órgano "cuando es preceptivo y vinculante, y cuando no lo es, también". Si bien, "al Gobierno no lo suplanta ningún órgano porque este sale directamente de las urnas", ha sostenido ante el continuo reproche de PP y Cs por llevar al Congreso el decreto de los fondos europeos que recibió críticas por parte del Consejo de Estado, aunque la consulta en ese caso no era vinculante y el Gobierno sí atendió a sus observaciones antes de aprobarlo en Consejo de Ministros.

Marlaska asegura que estará "ojo avizor" con Vox

Más tarde, tras la pregunta del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los disturbios en Vallecas provocados por la visita del partido ultra al feudo histórico de la izquierda en Madrid, Marlaska ha advertido que tanto él como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a estar "ojo avizor" para que los menores extranjeros o las personas de diferente orientación sexual, de género o religiosa "no sean señalados por fascistas", como hacen los dirigentes del partido que lidera Santiago Abascal a través de sus discursos y mítines.

"Garantizaremos los procesos electorales, que hasta ustedes puedan decir lo que dicen, siempre que sea en el marco de la Constitución y no genere ni inciten a la violencia, al odio y a la discriminación", ha añadido el ministro en referencia a los carteles de propaganda electoral, ya que Vox "habla de patria sin derechos fundamentales", ha sentenciado.