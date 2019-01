El nuevo consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, afirmó en el año 2012 que los principios de la sanidad española de "universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad" eran una utopía, lo que provocó la desautorización de su partido. En unas jornadas de debate sobre las ineficiencias del sistema sanitario, en abril de 2012, un mes después de las autonómicas que ganó el PP de Javier Arenas, pero que no pudo llegar al Gobierno por el pacto PSOE-IU, Aguirre afirmó, según recogió Televisión Española: "Ahora que no estamos de campaña electoral es el momento de decir lo que de verdad pensamos".

"Una vez superadas las elecciones generales y las andaluzas los políticos deben decir lo que de verdad piensan aunque sea políticamente incorrecto. El debate actual de la sanidad está en decir qué es lo que nos podemos permitir", porque el resto, según ha ironizado, es como la canción de "vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará...". El senador del PP resumió: "En tres palabras: no hay dinero. Es mentira decir que se va a mantener la máxima calidad cuando es necesario gastar menos".

"No hay dinero para mantener la máxima calidad" en la Sanidad sino "lo esencial y primordial para nuestros pacientes", dijo. "Estos son nuestros mimbres y con estos mimbres tenemos que hacer un cesto. No habrá que ser solidarios con quienes se aprovechan de la sanidad, ni hablar de gratuidad "cuando no hay para todos" ni de calidad "a cualquier precio", agregó. "Hay que ser realistas, apretarse el cinturón. No estamos en tiempo de utopías", remachó.

Aguirre también dejó claro en esa misma intervención que era un enemigo del turismo sanitario, un tema que Vox ha puesto sobre la mesa en sus negociaciones con el PP. "Toca bajar a las trincheras y cogerse los machos" porque no se puede hablar de "solidaridad y universalidad" en el Sistema Nacional de Salud para dar cobertura a más de 500.000 turistas que usan gratis los servicios sanitarios de este país, teniendo un nivel adquisitivo mucho mayor que el nuestro", dijo

Aguirre también se mostró a favor de copagos en función de la renta: "La gratuidad es una falacia", aseveró el senador del PP sobre otra de las bases de la sanidad española, defendiendo el que se establezca un copago sanitario en función de la renta. "Nuestro sistema lo estamos pagando todos y el dinero no llueve porque emana y sale de nuestros impuestos", añadió. En aquella intervención, según TVE, Aguirre también dijo que la "calidad" no era real. Depende de qué parámetros se usen y quién los evalúe, porque cuando una comunidad se analiza a sí misma, como ocurre en Andalucía, afirmó, la conclusión siempre es que "somos los reyes del mambo".