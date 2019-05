C'est fini. La campaña electoral de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del PP ha puesto punto y final en el parque Madrid Río de la capital. Madrid —tanto la Comunidad como el Ayuntamiento— es un territorio de especial relevancia para el Partido Popular, que lleva liderando durante años. La Comunidad es uno de los feudos más apreciados por los 'populares', ya que tienen el control de la misma desde hace 24 años y en estos comicios corren el riesgo de perderla.

Pablo Casado ha sido el último en intervenir en un acto con los candidatos madrileños José Luís Martínez Almeida, que tratará de recuperar el control del consistorio e Isabel Díaz Ayuso, para mantener la región. También ha participado Dolors Montserrat, la cabeza de lista de las elecciones europeas y el presidente del PP madrileño, Pio García Escudero.

Un Casado más duro en sus últimas intervenciones ha asegurado que su oartido debe sacar "del provincianismo, del sectarismo a un gobierno sectario, incapaz e incompetente". Casado mantiene que el PP "siempre está con los españoles de bien y nunca con los que quieren delinquir": "No vamos a permitir que la izquierda ceda ante independentistas, comunistas y batasunos... No pasarán, no lo toleraremos".

El 'popular' destaca que el suyo es "un proyecto de partido para servir a España, forjado por nuestros compatriotas para dar una solución a los problemas que son como los nuestros" y ha pedido ha pedido a quien haya abandonado al partido por haberse avergonzado "por conductas que han traicionado la confianza de estas siglas" que vuelva, porque asegura que no tienen que hacérselo pagar "a una nueva Ejecutiva a nueva generación, por algo que hizo una ínfima minoría".

Además ha incidido en el que ha sido el argumentario principal de su formación tras la debacle electoral del pasado 28 de abril, que las fuerzas derechas no serán capaces de gobernar si van desunidas: “Solo hay un partido que aglutina el centro y la derecha, volveremos a ser el partido mayoritario, el partido que asombró al mundo, volveremos a tener diez millones de votantes", ha destacado.

Ayuso: "Me encontré con 3 PPs, un original y dos copias"

La candidata en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al principio de su intervención la labor de los expresidentes 'populares' Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón: "Gracias a esos presidentes por habernos dado tantos años de mayorías". La candidata ha obviado a Ángel Garrido, anterior expresidente, ahora en las filas de Ciudadanos y a Ignacio González, condenado por la trama Lezo.

Díaz Ayuso ha asegurado que ella está "con quién cumple la ley", con quien paga impuestos: “No serán los manteros, no serán los okupas, no será esa gente que ayuda a los que más lo necesitan". Además, ha hecho alusión al debate de Telemadrid: "Me tuve que encontrar con tres PPs, un original y dos copias".

Subraya la candidata 'popular' que escuchar a Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, era escuchar al PP "en forma de carteles": "No necesitamos estar preparando en dos cartulinas lo que tenemos que decir, ni tener política de marketing ni de agencias… nosotros en 5 meses hemos preparado la campaña, no en 5 horas".

Almeida incide en que el Ayto debe hacer de "contrapeso"

Martínez Almeida, portavoz del PP en el consistorio esta legislatura y marcado con la etiqueta de 'Azote de Carmena' entre sus compañeros de partido ha cargado contra la actual alcaldesa: “Yo creo que Manuela no me felicita por mi próximo cumpleaños", ha asegurado el 'popular', porque, a su juicio, puso contra las cuerdas a la alcaldesa de Madrid en el debate de candidatos.

Almeida ha incidido en la idea de que el ayuntamiento debe hacer de "contrapeso" a las políticas del Gobierno de España -al igual que sucedió en la época de José Luís Rodríguez Zapatero, ha puesto como ejemplo- además incide en la idea de que en las anteriores elecciones generales, las del 28 de abril, tanto en Ayuntamiento como en Comunidad el voto de la derecha (contando a PP, Cs y Vox) fue superior al de las fuerza de izquierdas.

El candidato popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene este viernes en el acto de cierre de campaña celebrado en Puente del Rey (Madrid). EFE/ J.J Guillén

"Hay que ir a votar, no podemos consentir la hegemonía de la izquierda en la nación, no podemos ser menos por quedarnos en la abstención, por que nos desmovilicemos". Y concluye: "Somos más, no puede ser que del 28 de abril al 26 de mayo gane la izquierda en Madrid"

Montserrat: "No somos un partido de moda"

La cabeza de lista a las elecciones europeas, en un mitin muy centrado en el ámbito nacional, ha subrayado: "En España y en Europa somos el freno a Sánchez, somos el freno al independentismo, Sánchez está preso de los votos de los independentistas que tienen a España de rehén".

Además, la catalana ha añadido que el PP es un partido indispensable: "No somos un partido de moda”, ha dicho en una alusión velada a Ciudadanos, que le ha ganado terreno en las pasadas elecciones generales y ahora juega la baza del 'sorpasso' en Madrid, València y Aragón.