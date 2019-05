Los actos de los partidos en las localidades —que se celebran mayoritariamente en campaña— suelen ser paseos discursos y promesas de los candidatos hacia los vecinos de la localidad. Sin embargo, a Ciudadanos le interesan más las fotos y vídeos, especialmente, si hay caceroladas y pitidos de por medio, que los votos en ciertas localidades en las que la formación de Albert Rivera es residual.

A tres días de las elecciones, el presidente de la formación naranja se ha desplazado hasta Ugao-Miraballes (Bizkaia) —localidad donde nació el dirigente de ETA José Antonio Urruticoechea, más conocido como Josu Tenera —para hacer un "desagravio a las víctimas del terrorismo", Había un inocultable temor a posibles incidentes, como ocurrió en abril pasado en Errenteria. Sin embargo, los lugareños han decidido dar la espalda a los dirigentes de Ciudadanos.



Esta no es la primera ocasión en la que la formación liberal elige lugares para hacer campaña en busca de una foto que le ayude en su relato contra el nacionalismo. Para ello, durante estos meses, han acudido a territorios tan diversos como Altsasu, el pueblo en el que hubo un altercado entre guardias civiles y siete jóvenes, que se encuentran actualmente en prisión, a Amer, el pueblo de Carles Puigdemont, entre otros lugares o a Waterloo, donde vive el expresident.

Altsasu (Navarra)

Ciudadanos, PP y Vox acudieron a un macroacto en Altsasu el pasado mes de noviembre. La idea partió de "España Ciudadana", plataforma naranja que responde políticamente a Rivera. Lo anunció el líder de Ciudadanos desde Madrid, que se adelantó a PP y Vox, donde dijo que la convocatoria tendría como objetivo pedir "respeto a los servidores públicos", en clara alusión a la pelea del pasado 15 de octubre de 2016 a las cinco de la mañana. Por aquel caso hay actualmente siete jóvenes encarcelados, con condenas que oscilan entre los dos y 13 años.

El líder de Ciudadanos acudió al acto escoltado por un pasillo de seguridad y la Policía Foral acordonó la plaza de los Fueros para impedir la entrada de los manifestantes que protestaban contra el acto, en el que a pesar de la tensión no hubo heridos ni detenciones durante la mañana. Sin embargo el catalán aseguró que los manifestantes habían lanzado piedras al vehículo en el que se desplazó. Una vez concluido el acto, Rivera fue escoltado de nuevo entre gritos de los allí presentes, que decían: Utzi bakean Altsasu! (¡Dejad Alsasua en paz!).

Alsasua, el verde y el rey

En las pasadas elecciones del 28 de abril, la candidatura electoral formada por Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y Partido Popular (NA+) obtuvo 477 votos, un 11,57% del total, siendo quinta fuerza por detrás de EH Bildu, PSOE, Unidas Podemos y GBAI, coalición de ámbito regionalista. La formación de Albert Rivera obtuvo, en solitario,121 votos en las elecciones de 2016, lo que supone un 3.29% de los votos. Por su parte, la coalición de UPN y PP, obtuvo entonces 630 votos, un 17.12% del censo. Las tres formaciones han perdido en 2019 prácticamente la mitad de su fuerza respecto a la anterior convocatoria.

Amer, el pueblo de Carles Puigdemont (Catalunya)

El pasado mes de febrero Inés Arrimadas acudió junto a Carlos Carrizosa al pueblo natal de Carles Puigdemont, Amer (Girona), en su particular gira por los pueblos de los políticos que actualmente se encuentran en prisión preventiva o fuera de España. En el pueblo del expresident de la Generalitat la mayor parte de los vecinos optaron por la estrategia de ignorar a la portavoz de Ciudadanos. Los comercios de la plaza de la villa cerraron antes del inicio del acto y una vez concluido, retornaron a su actividad habitual.



Algunos de los allí presentes optaron, no obstante, por gritar "Puigdemont, president" desde sus casas, y una veintena de ellos posaron junto una enorme pancarta con la cara del expresident y el lema: "No surrender". Arrimadas protestó a través de su cuenta de Twitter de que tras su marcha se había desinfectado con lejía el suelo que ella y el resto de diputados del Parlament habían pisado.

En Amer nos insultaron, expulsaron y DESINFECTARON CON LEJÍA el suelo que pisamos. Puigdemont se felicitó públicamente por ello. Recuerda a los capítulos más negros de la historia de Europa. El separatismo ataca a la UE porque es un freno al supremacismohttps://t.co/bCM8lqX8DI — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 19 de febrero de 2019

La formación de Albert Rivera ha obtenido 61 votos en Amer estas últimas elecciones generales (un 4.30% del total) y ha sido quinta fuerza por detrás de Junts Per Catalunya, Esquerra Republicana, PSC y Unidas Podemos. 35 votos más que en los comicios de 2016, en los que Ciudadanos obtuvo 27 votos, un 2.28%.

Waterloo, actual residencia del expresident (Bélgica)

A finales de ese mismo mes, el 24 de febero, Inés Arrimadas fue a Waterloo (Bélgica) acompañada de diputados de su partido en el Parlament para "recordarle a Carles Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia". A pesar de que la puerta de la casa del expresident se mantuvo abierta, Arrimadas no hizo ademán de entrar ni Puigdemont de salir y solo estuvo 15 minutos en la localidad.

Arrimadas, enfrente de la casa de Puigdemont en Waterloo.

A pesar de tan breve visita, el ayuntamiento de Waterloo abrió dos procedimientos sancionadores contra Arrimadas y su equipo. Uno de los expedientes por convocar "una manifestación sin autorización en la vía pública, lo que puede provocar dificultados a la circulación o incomodar a los peatones" y el segundo de ellos por "perturbar la tranquilidad pública" al utilizar un megáfono.

La diputada en el Congreso ya no ejercerá como jefa de la oposición en el Parlament, donde en las elecciones de 2017 obtuvo más de un millón de apoyos y el 25% de los votos. Sin embargo, en las elecciones generales su formación fue la cuarta en la provincia de Barcelona, por la que ella se presentaba, obteniendo 11,97 % de los votos y manteniendo los cuatro diputados por Barcelona de 2016, aunque en esos comicios fueron la sexta fuerza.

Errenteria (País Vasco)

Errenteria fue el lugar elegido por Albert Rivera para dar un mitin en su primer domingo de campaña en las elecciones generales del 28 de abril. El acto marcó un antes y un después en el discurso de la formación naranja, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los incidentes ocurridos en la localidad, y que recordaba, en cada ocasión que se le presentaba, que su formación iba a "darle batalla al cáncer de España, el nacionalismo".

Rivera acudió junto a Maite Pagazaurtundúa, Joan Mesquida y Fernando Savater a la localidad situada en la comarca de San Sebastián. Allí, junto a fachadas repletas de lazos amarillos, el líder de Ciudadanos centró su intervención en el terrorismo de ETA y las consecuencias de sus asesinatos en medio de caceroladas y pitidos que intentaban ahogarla. A la salida, los abucheos e insultos subieron de intensidad y el catalán, junto al resto de su equipo, tuvo que ser escoltado por la Ertzaintza, al igual que a la entrada del acto.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera es recibido con pitidos,caceroladas y7 lazos amarillos en Rentería. / EFE - JAVIER ETXEZARRETA

Ciudadanos ha disminuido en un 15.45% sus resultado respecto a los anteriores comicios de 2016. Entonces obtuvo 682 votos y un 3.43% de los votos, siendo sexta fuerza. En esta ocasión los ciudadanos de la localidad guipuzcoana le han dado 630 votos, únicamente el 2.90% del total, por lo que el acto de campaña no ayudó, precisamente, a que Rivera prosperase en positivo en el pueblo.