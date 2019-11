Primer y último domingo de campaña electoral de cara a los comicios del 10-N. Un sondeo asegura que el PSOE perderá escaños así como que Vox se disparará hasta la tercera fuerza.

Errejón ataca a Iglesias y a Sánchez por la repetición electoral

El candidato de Más País a la presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha criticado al PSOE que si cambiará algo de lo que hizo mal "en las últimas elecciones" o si volverá "a hacer lo mismo". Por su parte ha criticado a Podemos, a los que les ha pedido "una reflexión" para ver quien paga una nueva repetición electoral si no le dan ministerios.

Podemos dedica un reguetón a Sánchez por su "amor prohibido" con Rivera: "Pedro no duerme tranquilo"

Falta una semana para el 10N y nos hemos venido arriba.



¡Enjoy #PedroNoDuermeTranquilo!



Los candidatos, a la caza del indeciso en un debate que se prevé muy tenso



Fidelizar el voto pero, sobre todo, convencer al indeciso. Ese es el objetivo común de los líderes de los cinco grandes partidos en el debate televisivo que los enfrenta mañana, una cita que se prevé tensa en este momento de elevada incertidumbre sobre lo que puede pasar el 10 de noviembre.



Una canción de trap en apoyo de Errejón



El Observatorio publicó este domingo una canción de trap pidiendo el voto para Íñigo Errejón. La canción homenajea el tema original de Duki Lebron, según indican desde este espacio, pero con un mensaje que va contra la impunidad de los corruptos, contra el paro y la explotación laboral. "Por aquellas que defienden sus derechos. Por quien viene a España huyendo del miedo. Por los riders a los que roban el sueldo empresas extranjeras que no pagan sus impuestos", dice la canción.

El Observatorio ya sacó la semana pasada una canción en la que pedían el voto para Más País versionando a Los Suaves. En las elecciones municipales y autonómicas también apoyaron a Más Madrid con una canción de reguetón.

Carmena: "El momento de bloqueo requiere que todos y todas ayudemos para que nuestro país avance"

La exalcaldesa Manuela Carmena anuncia a través de Twitter que participará en el acto de cierre de campaña de Más País. "El momento de bloqueo, difícil para la democracia, requiere que todos y todas ayudemos para que nuestro país avance", dice.

Me encanta poder comunicaros que participaré en el acto de cierre de campaña de @MasPais_Es con @ierrejon. El momento de bloqueo, difícil para la democracia, requiere que todos y todas ayudemos para que nuestro país avance. Nos vemos este viernes.

García-Page considera una "paradoja brutal" que quienes quieren "romper España se presenten a las elecciones"

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que "es una paradoja brutal que gente que quiere romper España se presente a las elecciones generales". "Incluso las CUP, que están detrás de muchos de los altercados que tanto ofenden a los españoles", ha acusado.

El PNV presenta un vídeo para la campaña electoral

Rajoy, en Toledo

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha visitado Toledo donde ha dado un paseo por la ciudad acompañado en todo momento por el presidente regional del PP, Paco Núñez, y los cabeza de lista del PP al Congreso y al Senado por Toledo, Vicente Tirado y José Julián Gregorio.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez (3i), realiza un paseo electoral por el Casco Histórico de Toledo junto al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (2i), y la candidata al Congreso por Madrid, Ana Pastor. / EFE - ISMAEL HERRERO

Albert Rivera, candidato de Ciudadanos para la presidencia del Gobierno, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram que se ha convertido al instante en un meme. Pincha aquí para ver la secuencia completa.



Carmena hará campaña con Errejón este martes en Bilbao



Manuela Carmena tendrá su primera aparición en un mitin de Más País este martes en Bilbao. Se preveía que la exalcaldesa solo participara en el acto final de cierre de campaña, pero finalmente la veremos antes mostrando su apoyo en un acto con Íñigo Errejón y Txema Urkijo. El mitin será a las seis de la tarde y tampoco estaba previsto que se celebrara en el calendario inicial de campaña.

Urkijo, el número uno de la lista de Más País por Bizkaia, trabajó con la alcaldesa en Madrid. El exasesor de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco fue también asesor en el comisionado de Memoria Histórica del Gobierno de Carmena, área bajo la supervisión el concejal de Ahora Madrid Mauricio Valiente (IU). Según la última encuesta del CIS, Más País no conseguiría ningún escaño por Bizkaia.

Carmena hará campaña con Errejón este martes en Bilbao. / MÁS PAÍS

Los candidatos interrumpen la campaña para preparar el debate, con la excepción de Casado e Iglesias

Los principales candidatos a la presidencia del Gobierno han interrumpido este domingo su agenda de campaña para preparar a conciencia con su equipo de asesores el único debate en televisión que este lunes enfrentará a los líderes de las cinco primeras fuerzas políticas. Los únicos que aún hoy han mantenido algún mitin son los líderes de PP, Pablo Casado, y Podemos, Pablo Iglesias.



El PSOE cree que el debate a cinco será un "todos contra Sánchez"



El PSOE cree que el debate entre los cinco principales líderes que mañana ofrecerá RTVE, el único de la campaña, se puede convertir en un frente contra el líder socialista, "un todos contra Pedro Sánchez", en el que participe la derecha de PP y Cs, la ultraderecha de Vox y la izquierda de Unidas Podemos. Según fuentes socialistas, Sánchez "retratará el bloqueo de todos y se centrará en lo que necesita España: Un gobierno fuerte, progresista y unido".



Iglesias pide a Sánchez que diga si ve un acuerdo con el PP

Iceta duda de la apuesta moderada de ERC: "Son lobos con piel de cordero"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha puesto en cuestión este domingo la apuesta de ERC por la moderación porque en momentos trascendentes los republicanos siempre acaban tomando decisiones drásticas: "Son lobos con piel de cordero; cuidado, cuidado, cuidado", ha exclamado.

"Todos seremos juzgados por nuestros actos y no por lo que decimos", ha subrayado Iceta, durante un acto de campaña de los socialistas catalanes en Sant Joan Despí (Barcelona), en el que también han participado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y varios representantes municipales del PSC.

El debate electoral comenzará con una pregunta: "¿Cómo salimos de esta?"



El único debate televisado entre los cinco principales candidatos a la presidencia del Gobierno comenzará con una pregunta a los líderes políticos: "Estamos ante una repetición electoral ¿Cómo salimos de esta?". Pincha aquí para conocer todos los detalles del debate.

Arrimadas pide el voto a Cs para "desmantelar la maquinaria del nacionalismo"

Garzón: "El PSOE ya no es de izquierdas"

El coordinador federal de Izquierda Unida y número uno de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, ha advertido que el PSOE "ya no es de izquierdas" ni en campaña electoral porque "está buscando el apoyo del PP y de Ciudadanos (Cs) para aplicar su hoja de ruta neoliberal".

El coordinador federal de Izquierda Unida y número uno de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, durante un mitin en València. / EFE - MANUEL BRUQUE

Ábalos avisa de que gobernará el PSOE o lo harán PP y Vox

Revilla afirma que las encuestas "se equivocan" y da por "seguro" que el PRC tendrá dos diputados

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que las encuestas -como la publicada este domingo por El Diario Montañés- "se equivocan" y ha dado por "seguro" que su partido sacará dos diputados y "al menos" un senador en las elecciones del 10-N.

En este sentido, ha explicado que cuenta con datos internos que sitúan su porcentaje de voto "muy por arriba del 20 por ciento" y en condiciones de ser "primeros o segundos".

Casado acusa a Sánchez de querer violencia en Catalunya tras la sentencia del procés



El líder del PP asegura que no quiere que haya "ningún problema en Catalunya" pero advierte de que si ocurre algún incidente en la región, hace responsable directo a Pedro Sánchez. Pincha aquí para leer la crónica del mitin.



Ortuzar advierte que el PNV “no tiene a miedo” a los “fachas de Playmobil” de Vox



El líder del PNV, Andoni Ortuzar, ha dedicado parte de su discurso de este domingo en Donostia a los “fachas de Playmobil” de Vox. Algunas horas después de que el secretario general del partido ultra, Javier Ortega Smith, amenazara en La Sexta con buscar la ilegalización del PNV, Ortuzar le respondió desde la capital guipuzcoana. “Si ni Franco ni Hitler pudieron con nosotros, ¿piensan esos fachas de Plyamobil que van a poder hacerlo? ¡Nos van a tener enfrente! ¡No nos van a sacar ni con agua hirviendo”, exclamó.

El responsable de la formación nacionalista recordó que “el lehendakari Agirre no cayó en manos de las SS a pesar de que le persiguieron por toda Euskadi”, tras lo cual aseguró que no les “achantan” las amenazas de Vox. “¡No les tenemos miedo! ¡Que vengan cuando quieran!”, remarcó.

Iglesias vuelve a poner en el centro de su campaña la Constitución



Pablo Iglesias no ha hecho campaña este noviembre con la Constitución en la mano, pero su discurso es el mismo del 28-A. De hecho, durante un mitin en A Coruña avanzó que en el debate que se celebra este lunes pedirá que se hable de la Carta Magna, pero no del artículo 155: “Escuchamos en medios algo tan desvergonzado como referirse al PSOE, PP, Ciudadanos y Vox como partidos constitucionalistas. Ya que lo son, en el debate del lunes vamos a proponer hablar de la Constitución y de artículos como el 31 que dice que el sistema fiscal sea progresivo”.

Iglesias ya intentó girar el debate electoral y la campaña de abril a esta dirección, aunque el resto de formaciones no le siguieron el juego. Ahora insiste: “Ojalá en el debate, además de Catalunya, nos dejen hablar de la Constitución. A lo mejor hay mucha gente que si se lee la Constitución nos vota”. El candidato de Unidas Podemos entonces se llevaba la Carta Magna a los mítines y a los debates, un punto que ahora no ha hecho y que no se sabe si repetirá este lunes. Este fue el gran cambio de la campaña de abril respecto a las de los inicios del partido morado en las que impugnaba el régimen del 78 frente a esta posición más moderada.

Lo que no ha cambiado Iglesias es su discurso contra las élites económicas que asegura que son las que han impedido el gobierno de coalición. Desde el grupo confederal afirman que hay un “plan” para que el PSOE y el PP pacten tras el 10-N y ellos no tengan presencia en el Ejecutivo, pero avisa: “Ese plan no contaba con que hay millones de ciudadanos que siguen votando diferente de lo que quieren los poderes económicos. La formación del Gobierno no va a depender de lo que Sánchez cambie de opinión. Va a depender de que nosotros tengamos los escaños suficientes. Podemos darles una lección democrática a Ana Botín, a Florentino Pérez y a los jerarcas del Ibex-35”, dijo pidiendo el voto para su partido.

Celaá advierte de que el PP pactará un Gobierno con "Vox como director de orquesta"

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones y cabeza de lista al Congreso por Álava, Isabel Celaá, ha advertido de que "hoy Vox es un peligro mucho más cierto de lo que fue en abril" porque cree que si el PP forma gobierno tratará de sumar y pactar con las derechas y tendrá a Vox como "director de orquesta" como ha sucedido en los gobiernos de Madrid, Murcia o Andalucía. "Mientras en Europa, dejan en un congelador la ultraderecha, estos, por necesidad, porque les da igual, los blanquean, los acunan", ha criticado.

La amenaza en directo de Ortega Smith al PNV: "Como podamos os ilegalizamos"



El debate que tuvo lugar en La Sexta Noche el pasado sábado dejó algunos momentos de tensión entre el representante de Vox, Ortega Smith, y PNV, Aitor Esteban. "Como podamos os ilegalizamos", afirmó Ortega Smith. Pincha aquí para ver el momento.



Casado: "Quien acabó con los desahucios fue Luis de Guindos"

El líder del PP, Pablo Casado, ha escogido la Torre Espacio en Madrid para reinvincar la ‘Operación Charmantín’ y el proyecto de renovación de Madrid Norte. Casado asegura que no quiere que haya “ningún problema en Catalunya” pero advierte de que si ocurre algún incidente en la región hace responsable a Pedro Sánchez “si no garantiza la seguridad” de la jefatura del Estado - que visita la capital catalana este lunes- y la “tranquilidad” de los catalanes en la jornada de reflexión y el día de las elecciones, el 10-N: “Él es el responsable y le estamos avisando con 24 horas de antelación. Es su obligación, su responsabilidad”.

El conservador asegura que desde el PP combatirán la “posverdad” y las “fake news” con datos. Además ha asegurado que “quien acabó con los desahucios fue el ministro Luis de Guindos”.

Casado también ha criticado que Sánchez elija Madrid para celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: “¿Por qué no ha elegido Barcelona donde gobierna Ada Colau con el apoyo del Partido Socialista? No, ha elegido Madrid donde gobierna el PP”. El líder de los conservadores ha asegurado que “es falso que la izquierda defienda el medio ambiente”, defendiendo que Madrid tiene “el programa más ambicioso” en esta materia que ninguna ciudad de España.

Errejón: “Sánchez no asegura que no se repitan elecciones ni Podemos que no tropiece contra la misma piedra”



Íñigo Errejón celebró el mitin principal del tercer día de campaña en Barcelona. Desde allí pidió el voto para Más País porque considera que no se puede “dejar solos” a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. “El señor Sánchez nos tiene que decir claramente si cierra o no la puerta a Pablo Casado. Tras las elecciones hay que dar pasos para un Gobierno progresista y Sánchez no asegura que no se vuelvan a repetir las elecciones y Podemos no asegura que no vuelva a tropezar con la misma piedra”, aseguró el candidato.

El que fue también uno de los fundadores de Podemos también dedicó otras palabras para sus excompañeros de partidos: “Con todo el cariño por el camino recorrido: están siendo honestos, pero yo creo que se equivocan. ¿Quien paga las consecuencias de la repetición electoral? El pueblo trabajador”, recriminó a los de Iglesias por reclamar una coalición para apoyar la investidura del candidato socialista.

"Muchas gracias a los compañeros y compañeras que hacen posible esta campaña, la campaña del desbloqueo político al servicio de la ciudadanía." @ierrejon #MésPaísBarcelona

En esa dirección, Errejón volvió a poner sobre la mesa la propuesta que anunció ayer: él se compromete a no repetir como candidato tras el 10-N si no consigue formar Gobierno progresista y pide a Sánchez y a Iglesias que hagan lo mismo.

En un mitin que dio en catalán también habló sobre el conflicto en Catalunya y criticó los pasos atrás de Sánchez respecto a la organización territorial: “El federalismo no tiene que ver con el nacionalismo, tiene que ver con garantizar los servicios públicos de los territorios. La solución política pasa sí o sí por el diálogo, pero también necesitamos un gobierno que apueste valientemente por el federalismo”.

Aragonès asegura que ERC quiere ganar "por partida doble" al PSC y a Cs



El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado este domingo que Esquerra quiere ganar el 10-N "por partida doble" al PSC en Catalunya y a Cs "obteniendo en todo el Estado más diputados" que "el neofascimo español".

Aragonès ha lamentado la visita del rey a Barcelona en plena campaña electoral: "Traen al Borbón a Barcelona, que representa la continuidad institucional de aquella dictadura que reinstauró la monarquía en España".

Ana Pastor pide el voto para el PP, el "gran partido de personas honorables"



La número dos del PP por Madrid, Ana Pastor, ha pedido el voto para los conservadores, "un gran partido de personas honorables y servidores públicos" que no va a aceptar lecciones de nadie en este sentido, ni tampoco en la defensa de España.



Edmundo Bal (Cs), sobre la sentencia del 'procés': "Era rebelión"

"Quiero deciros una sola frase: era rebelión", ha afirmado Edmundo Bal, número cuatro de la lista de Cs por el Congreso en Madrid y abogado del Estado en un mitin desde L'Hospitalet de Llobregat. Critica así la sentencia del procés.



🇪🇸 El #10N los valientes y los que creemos en la libertad vamos a poner #EspañaEnMarcha

🍊 @BalEdmundo "Estoy en el partido de la verdad, el que se rebeló contra el nacionalismo desde el primer momento y advirtió de lo que iba a pasar en #Cataluña " #HospitaletEnMarcha pic.twitter.com/V4zAesBZJA — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) November 3, 2019

Urkullu aboga por "un nuevo modelo de Estado"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha abogado por "un nuevo modelo de Estado" porque "en Madrid se debaten entre lo malo, lo peor y lo fatal: artículo 155, Ley de seguridad nacional o estado de excepción". Por ello, ha realizado un llamamiento a "no relajarse" el próximo 10-N y a conseguir "un grupo fuerte" en las Cortes Generales porque se pretende "la recentralización", la "involución soterrada" y acechan "serias amenazas contra autogobierno vasco".

Sánchez busca lograr "el efecto Gobierno" de Rajoy con la repetición electoral y su ventaja en las encuestas



Los últimos estudios demoscópicos siguen apuntando hacia una victoria clara de los socialistas, pero los de Sánchez han empezado a caer mientras el PP crece. El fracaso en la investidura y la crisis en Catalunya podrían pasarle factura al PSOE. Pincha aquí para más información.



Iglesias afronta "tranquilo" un debate en el que prevé "tensión" con Sánchez



El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, afronta "tranquilo" el debate a cinco de este lunes, al que acudirá con un tono pausado aunque preparado para los momentos de tensión con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, según han informado a Efe fuentes de la dirección de Podemos.



Aitor Esteban: "Viene un vendaval agresivo contra nuestro autogobierno"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pide el voto porque "viene un vendaval agresivo" contra el autogobierno.

➡ @AITOR_ESTEBAN: "Viene un vendaval agresivo contra nuestro autogobierno. Para eso también tenemos que ir, a quitar el vértigo que le entra al PSOE cada vez que mira lo que pueda decir el PP si hace algo relacionado con Euskadi. ¡Para eso necesitamos tu voto!". #HemenEAJPNV

Pablo Casado, en Madrid

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, celebra un mitin en Madrid. Participa el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso y la número dos del partido por Madrid, Ana Pastor.

Rivera afirma que Cs entraría en un Gobierno "como el de Andalucía"

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha afirmado en una entrevista concedida al Diario de Sevilla que su formación entraría en un Gobierno "como el de Andalucía", en el que PP y Cs forman un Ejecutivo de coalición liderado por el conservador Juanma Moreno.

Ábalos e Iceta, en Barcelona

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el líder del PSC, Miquel Iceta, ofrecen un mitin en Barcelona. En el acto también intervendrá la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.

Hijos de migrantes sin la nacionalidad reivindican su derecho al voto

Hijos de inmigrantes que residen en España pero no tienen la nacionalidad española reivindican de nuevo su derecho al voto. Piden otra vez a los ciudadanos que tienen pensado abstenerse en estos comicios que se lo cedan.

Así se realiza el escrutinio oficial: no se puede hackear por ser un proceso manual y físico

El escrutinio oficial y definitivo de los resultados de las elecciones del 10-N no se podrá hackear ni retrasar respecto a sus plazos habituales, ya que se trata de un proceso manual y físico que no se producirá durante la noche del día 10 de noviembre, según señalan expertos en el proceso. El escrutinio general se realiza por las Juntas Electorales Provinciales entre el tercer y sexto día posterior a las elecciones y es público.

Los controles técnicos y humanos facilitan las máximas garantías en el escrutinio. Cada mesa está compuesta por un presidente y dos vocales y, junto a ellos, están presentes los interventores y apoderados de las formaciones políticas. Una vez abierta la urna tras el cierre de los colegios electorales, el presidente de la mesa extrae, uno a uno, los sobres, los abre, lee cada papeleta en voz alta y la muestra a vocales, interventores y apoderados.

TVE y varias cadenas autonómicas han retirado uno de los tres anuncios electorales de Vox del horario de protección infantil (entre las 8 y 9 de la mañana y las 17 y 19 de la tarde) por contener imágenes violentas, aunque sí se emitirá en los espacios reservados para propaganda electoral el resto del día. Esta decisión se toma para cumplir la ley que obliga a no emitir contenidos violentos en horario de máxima protección.

"No hemos retirado ningún anuncio de propaganda electoral, porque RTVE no es nadie para retirar nada", ha subrayado un portavoz, que ha apuntado que esa decisión sería, en todo caso, de la Junta Electoral Central. Para más información, pincha aquí.



Sánchez admite conversaciones con Aragonés

El presidente en funciones admite en una entrevista en La Vanguardia que, pese a no haber hablado con el president de la Generalitat, Quim Torra, sí ha mantenido conversaciones telefónicas con Pere Aragonés.

"No me importaría dialogar con Torra porque eso significaría que hay una buena noticia, que han condenado sin ambages la violencia, que ha reconocido la legalidad democrática y a la otra parte de la sociedad catalana que no es independentista", dice el Sánchez en relación a las dos llamadas por parte de Torra que el líder socialista no quiso atender.