La Junta Electoral ha decidido dejar a Vox fuera del debate a cinco que se iba a celebrar el 23 de abril en Atresmedia. El motivo es la falta de proporcionalidad al incluir a la formación ultraderechista y no a otros partidos con representación parlamentaria. Una decisión ante la que Vox quiere trasladar su "gran cabreo" cuando les pregunten pero que, en realidad, respiran aliviados al no tener que participar.

Así lo muestra un mensaje de Whatsapp en el que que Kiko Méndez Monasterio, mano derecha de Santiago Abascal, le envía a Manuel Mariscal, vicesecretario de comunicación de Vox, candidato por Toledo y jefe de Prensa del partido, y que éste reenvió por error a un grupo en el que había más de 100 periodistas. "Cuando nos pregunten por el debate (aunque sea off the record) trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate. Nada de decir que nos viene bien", escribe Méndez Monasterio. Según continúa la conversación, a la que ha tenido acceso Onda Cero, Monasterio pide a Mariscal que transmita dicha información al que actualmente trabaja como enlace de Vox con los medios de comunicación, Juan Ernesto Pfüger.

Y en el mismo instante en el que se filtró este error, Santiago Abascal mostraba su enfado en Twitter por no poder debatir . "La Junta Electoral permite a Junqueras, el golpista, hacer debates desde la cárcel. Y el mismo día impide que Vox participe en el debate televisado, porque sabían que íbamos a ganarlo. Ya ni disimulan: "primero intentaron la manipulación de nuestro mensaje en los medios (…) ahora nos censuran para que los españoles no puedan escucharnos. No importa. Todas estas cacicadas se van a terminar el 28 de abril. Nada puede acallar a la #EspañaViva"