El presidente del PP, Pablo Casado, apuesta por un PP "que no se esconde, que no disimula". Durante su intervención en la junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre Congresos —muy centrada en Catalunya— el líder del los 'populares' ha subrayado que quiere un partido "más ideológico", con agenda propia, para que la izquierda "no imponga la suya". El dirigente considera que quien lidere la agenda, ganará las elecciones.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado, por su parte, que el PP es "un partido de centro" y que "cada vez" que se han presentado a las elecciones como un partido de "centro derecha" han sacado "un excelente resultado electoral". En la misma línea se ha pronunciado el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que ha apelado a "centrar el discurso": "Siempre hemos sido un partido que ha ganado cuando ha ocupado el espacio de centro", han aseverado en declaraciones previas a la junta.



Casado, durante su discurso, ha subrayado que estas elecciones "salen a ganar, no a empatar" y que "no hay que preocuparse por la demoscopia" porque "la mejor encuesta está en la calle". Su principal baza es convencer a aquellos exvotantes que se han ido a Ciudadanos a Vox, de volver al PP: "Con ellos nos la jugamos".

El dirigente sigue defendiendo que ha sido su partido el que ha "derribado" al Ejecutivo de Pedro Sánchez —a su juicio, el Gobierno "más extremista y dañino de las últimas décadas"— y que el PP le ha puesto en una "situación límite" que ha provocado la convocatoria de elecciones. Para el dirigente, su formación "lideró la respuesta en la calle" con la concentración celebrada en Colón hace una semana.

Casado, además, ha vuelto a reincidir en la cuestión de la migración, y lo que ha calificado como "la demagogia del 'papeles para todos'". Ha reincidido en que él ya advirtió del "efecto llamada" en el pasado y ha subrayado que el PP es el partido que "más ha integrado" por lo que nadie debe darles "lecciones de inmigración".