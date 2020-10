El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que no está satisfecho con que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligiera a tres nuevos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo la semana pasada. "Me gustaría que no los hubieran hecho", ha dicho el titular del Gobierno en una entrevista en Onda Cero.

Además, sobre los nombramientos ha añadido: "Puede hacerlos y no tengo nada que objetar pero creo que los nombramientos que salen no responden a las cámaras que le dieron el apoyo y por tanto creo que no es buen camino para el fortalecimiento de las instituciones".



Campo ha defendido que "el debate" sobre esta institución está en el bloqueo y en la caducidad del órgano de gobierno de los jueces, que, en su opinión, "debe funcionar en los tiempos marcados por la ley" aunque lleva bloqueada su renovación desde diciembre de 2018 por la negativa del PP, que a su juicio, "es quien tiene la llave". "Además de abrazar la Constitución, lo que es importante es que la cumplamos", ha apuntado.

Campo ha dicho que es "absolutamente especulativo" hablar de que el Gobierno podría plantear que se modificase la mayoría de dos tercios que actualmente es necesaria en las Cortes para renovar instituciones como el CGPJ y el Tribunal Constitucional.

Según el ministro, el presidente Pedro Sánchez "en absoluto" ha planteado una modificación legal en uno u otro sentido, puesto que "ya se verá" qué cambio podría realizarse. Sostuvo que lo que ha hecho el jefe del Ejecutivo es trasladar al PP el "mensaje" de que "lo que no podemos estar es con unas instituciones bloqueadas".

Preguntado sobre si entonces la idea de reformar el sistema de elección del CGPJ es sólo un mensaje al PP para que negocie, el titular de Justicia señaló que él personalmente exhorta a los populares en cada intervención a que se sienten a hablar de la renovación de las instituciones, puesto que lo contrario "deslegitima" al sistema democrático.

Desde la "meditación"

El titular de Justicia ha añadido que cualquier cambio de la forma en que se renuevan en las Cortes instituciones como el Constitucional o el CGPJ "hay que hacerlo desde el calculo, desde la meditación", aunque insistió en que "lo que no podemos permitir es el bloqueo constitucional".

Ha añadido que "el cauce de comunicación está abierto" con la formación popular para volver a tratar la renovación del CGPJ, puesto de que en la primera ocasión, según el ministro, ya cerró un acuerdo con los populares. Señaló que, aunque PP ha dado "un paso atrás" en este asunto, él espera que "en poco tiempo podamos tener noticias sobre este particular porque es un buen mensaje".



El viaje del rey a Barcelona

Campo ha asegurado que el rey Felipe VI viajará el próximo viernes a Barcelona para presidir la entrega de premios de la Barcelona New Economic Week porque "ya no es 1 de octubre" y, además, la sentencia de inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra ya está dictada.

Para el titular de Justicia, esta visita se "instala en la normalidad". "Es la comunidad autónoma que más ha visitado con Andalucía", ha recordado, para después señalar que, en esta ocasión, existen "elementos diferenciales" que permiten que el Rey acuda sin ningún problema.

"No es ya 1 de octubre, la sentencia se ha dictado" es una obligación de los gobernantes el crispar menos", ha apuntado Campo, que ha insistido en que la ausencia del Rey de la entrega de jueces no se produjo por un "problema de seguridad", sino para velar por la convivencia.

"Como gobernantes tenemos la obligación intentar crispar menos a la sociedad. Como Gobierno tenemos una obligación de fomentar una mejor convivencia. Y estoy convencido de que el rey es el primero que lo quiere", ha apostillado.