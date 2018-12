El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado hoy estar dispuesto a estudiar la propuesta del presidente de Vox, Santiago Abascal, de cerrar Canal Sur y ha precisado que habrá que evaluar si ese planteamiento es "viable o no". "Prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería", ha señalado García Egea en una entrevista con Antena 3, en la que ha apostado por una Administración andaluza "más eficiente".

García Egea ha afirmado que los modelos de televisión autonómica funcionan "en unos lugares mejor que en otros", habrá que ver qué modelo de televisión autonómica podrá dar servicio a Andalucía porque "se puede hacer el mismo servicio de forma más eficiente", ha asegurado.

Supuestos pactos electorales

Respecto a supuestos pactos electorales tras las elecciones andaluzas, García Egea ha advertido que Ciudadanos "puede no estar a la altura" porque, en lugar de plantear un programa ambicioso de reformas, "está pidiendo cargos que es lo que decían que no iban a pedir". "En vez de ser útiles, están intentando ser importantes", ha remarcado García Egea que ha instado a la formación naranja a hablar de cómo hacer más eficientes la administración autonómica o el impuesto de sucesiones, en lugar de pedir la Presidencia de la Junta.

A la pregunta de si el presidente del PP, Pablo Casado, había ya hablado con el líder de Vox, Santiago Abascal, García Egea ha asegurado que no está informado al respecto, al igual que también desconoce si había hablado con el responsable de Ciudadanos, Albert Rivera. No obstante, ha reconocido que hay conversaciones con todas las fuerzas políticas "a distintos niveles" y que él mismo había hablado con personas del entorno y con algunos diputados "pero no son contactos estrictamente desde el punto de vista de negociación".

Ataque a Podemos por criticar la sentencia de La Manada

En cuanto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre La Manada, que se ha conocido hoy, y la propuesta de Podemos de llamar a la movilización, García Egea ha tildado de "peligroso" que se aliente a "rodear los juzgados" cuando no gusta o no conviene una sentencia. El secretario general del PP ha considerado que "la gente de Podemos está faltando al respeto a los jueces que han dictaminado" y ha señalado que en un Estado de derecho lo que hay que hacer, cuando no se está de acuerdo con una sentencia, es recurrirla "con contundencia, y que sean los jueces los que hablen".