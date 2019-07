El líder del Partido Socialista, Pedro Martín es el nuevo presidente del Cabildo Insular de Tenerife en sustitución de Carlos Alonso, de Coalición Canaria, tras una dilatada y conflictiva sesión del Pleno. Con un discurso progresista tendía la mano a todos los partidos que representaban a la ciudadanía con el objetivo de mejorar la isla de Tenerife.

El Pleno dio comienzo a las 12:00 del mediodía con la intervención del consejero Alberto Bernabé, miembro de Coalición Canaria, explicando que la presentación de moción de censura del PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos podría no ser válida debido a una posible incompatibilidad de uno de los consejeros firmantes de la moción, José David Carballo, miembro de Podemos.

Bernabé expuso, a través de un elaborado discurso con tintes jurídicos, que el consejero de Podemos ya contaba con cargo público en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, un organismo del propio Cabildo, antes de ser consejero. Y por este motivo expresaba que su firma para realizar la moción podría estar invalidada por dicha incompatibilidad. Así, comenzó una discusión que ocuparía la primera y buena parte del Pleno.

Tanto los miembros del PSOE como de Sí Podemos explicaron que la incompatibilidad de ambos cargos era conocida y había sido manifestado por Carballo en varias ocasiones, siendo una cuestión que debería ser discutida en Pleno y formalizada 10 días hábiles después de la celebración de dicho Pleno. Tanto El PSOE como Sí Podemos coincidían en que esta “no era una razón suficiente” para no debatir la moción, puesto que, la secretaria les había manifestado que no existía ningún argumento jurídico para no hacerlo a través de un informe.

Sin embargo, en pocos minutos, se entró en un debate sobre la validez de la moción debido a la disconformidad de Juana María Reyes (CC), que se encontraba presidiendo la mesa de Pleno tras la ausencia del nacionalista José Manuel Piti. Reyes reiteraba, de forma constante, la necesidad de que la Secretaría elaborará un "informe escrito" donde valorará los datos aportados por el consejero de Coalición Canaria, Alberto Bernabé. "Debido a la duda entre informes se plantea solicitar por escrito sobre la incompatibilidad, tanto a la mesa como a los grupos para poder decidir", expresaba la nacionalista.

Pedro Martín, visiblemente molesto por la actitud de Reyes, calificó de "interpretaciones interesadas" la petición de los nacionalistas y advertía que la Secretaría ya se había manifestado al respecto y que se trataba de "un órgano colegiado".

Las dudas de Reyes obligaron al secretario a manifestarse en el Pleno: "Están pidiendo una valoración que ya he hecho. A mí juicio no hay ninguna razón para no presentar la moción", explicando que CC no hacía más que pedir valoraciones que ya había hecho. El momento más rocambolesco del Pleno llegó cuando tras la intervención del secretario, Juana María Reyes, reiteró por tercera vez que se elaborará “un informe por escrito” sobre la incompatibilidad de José David Carballo, ignorando así lo que acaba de reiterar en su turno de palabra el secretario, sentado a su derecha.

De esta manera, Juana María Reyes, pretendía levantar la sesión de Pleno y que se volviera a debatir la moción de censura el próximo 1 de agosto para que el secretario elaborará un informe en un plazo de 10 días. Las prisas de Reyes por levantar la sesión y saltarse la opinión del secretario provocaron risas en el PSOE que pidieron una ronda de intervención, en la que acusaron a Reyes de intentar "quitar competencias al secretario" y "dárselas a Alberto Bernabé".

Tras media hora de receso se procedió a la intervención de todos los grupos políticos. Ni Lope Afonso (PP) ni Carlos Alonso dudaron en llamar "tránsfugas" a los dos consejeros de Ciudadanos que prestaron su apoyo para la moción de Censura. Los dos consejeros del partido naranja están pendientes de un expediente de expulsión por apoyar la moción de censura a Carlos Alonso, desobedeciendo las directrices de Vidina Espino. El expediente de los consejeros de Ciudadanos en el Cabildo viene tras darse una situación similar en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde dos concejales de Ciudadanos apoyaron a Patricia Hernández (PSOE).

El malestar del consejero del Partido Popular, Lope Afonso, viene porque solo un día antes de un acuerdo entre Coalición Canaria, Partido Popular con Ciudadanos como apoyo, Cs decidió no apoyarlos debido a la situación de "investigado" por presunta prevaricación de Lope Afonso en el caso Mercadillos, por el cual está pendiente de sentencia. Tras las acusaciones del PP y CC de "transfuguismo" y los dimes y diretes del PP y Cs, la consejera Marian Franquet se desquitó felicitando al PP por conseguir arrebatarle el Cabildo de La Palma a Coalición Canaria, que conseguía triunfar minutos antes de finalizar el Pleno en Tenerife.

Carlos Alonso utilizó su intervención para recriminar PSOE que el motivo de la censura no estaba basado en el "quién" y "no en el qué", insinuando que el objetivo era sacar a Coalición Canaria de las instituciones obviando los logros de los nacionalistas durante los últimos años. Alonso se despidió en su intervención con un poema de Fernando Pessoa titulado De todo quedaron tres cosas: "De todo, quedaron tres cosas: la certeza de que estaba, siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer la caída, un paso de danza, del miedo, una escalera, del sueño, un puente… de la búsqueda un encuentro".

Apoyándose en la intervención de Alonso, el consejero nacionalista que dio comienzo al Pleno, Alberto Bernabé, señalaba que a "el partido de la regeneración" refiriéndose a Ciudadanos "les ha movido la inquina, la sinrazón y la traición".