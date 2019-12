El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha elegido este año la cueva de El Soplao como escenario de su tradicional mensaje de Navidad, en el que invita a los cántabros a mirar al futuro "con esperanza" porque aunque existen "problemas" la región tiene "grandes oportunidades para salir adelante". Además, hace un llamamiento a la "responsabilidad" de la clase política para recuperar "cuanto antes" la estabilidad en España y que haya un Gobierno que actúe frente a la coyuntura económica.

"Nos jugamos mucho, en un momento en el que, además, se vislumbran dificultades en un sector tan importante para la economía como la industria", avisa en su discurso, en el que considera que "llevamos demasiado tiempo en una incertidumbre indeseable".

El mensaje navideño del presidente cántabro ha sido grabado por primera vez fuera de la sede oficial del Gobierno para visualizar una de las grandes joyas del patrimonio regional, "la Capilla Sixtina de la geología mundial", tras su reconocimiento internacional entre las cavidades más bellas del mundo, y reivindicar la "Cantabria vaciada", desde la cavidad ubicada en plena comarca del Nansa, entre Herrerías, Puentenansa y Valdáliga.

El jefe del Ejecutivo ha reafirmado así su compromiso con "la lucha enérgica" contra la despoblación y el cambio climático, a su juicio "los dos grandes enemigos que amenazan el futuro de la humanidad".

En este sentido, ha señalado que la apertura al público como recurso turístico de esta "vieja explotación minera y joya de la geología" ha sido una forma de dar respuesta al desafío de la despoblación, al convertirla en "fuente de riqueza para la comarca".

Además, ha recordado a las generaciones que trabajaron en ella como muestra de "la deuda inmensa" que la sociedad tiene con los mayores. "No los olvidemos nunca, ni dejemos de estar a su lado cuando más nos necesitan".

Un gobierno que actúe "cuanto antes"

Pero la situación política nacional ha sido uno de los ejes fundamentales del mensaje del presidente, quien ha mostrado su "preocupación" por la situación que vive España, con una clase política que "no ha sabido estar a la altura" y mantiene al país sumido en "una incertidumbre indeseable".

Por ello y "con el aval" de Cantabria como "ejemplo de estabilidad y de capacidad para llegar a acuerdos", ha abogado por "dejar atrás esta etapa de desasosiego" y formar un Gobierno capaz de concentrarse "en lo que realmente importa a la ciudadanía".

Revilla ha defendido la igualdad de oportunidades "para todos los territorios"

Entre las prioridades que en su opinión deben afrontar conjuntamente la Administración central y "todas las autonomías sin excepción", ha mencionado la creación de empleo estable y de calidad, "combatiendo la precariedad y buscando la forma de recuperar el talento joven que se ha visto abogado a emigrar", y la consecución de la igualdad que "consagra la Constitución".

Revilla también ha reivindicado medidas para avanzar tanto en la igualdad de género, "erradicando brechas salariales, la violencia contra las mujeres y todas las trabas a su desarrollo personal y profesional\", como en la igualdad de acceso a los servicios públicos, los cuales -ha recordado- \"no cuestan lo mismo en todos los lugares\".

"La financiación autonómica debe reflejarlo y asumir el coste real de unos servicios a los que todos los españoles tenemos el mismo derecho", ha precisado. Asimismo ha defendido la igualdad de oportunidades "para todos los territorios" y ha recordado que Cantabria "acumula un déficit histórico de inversiones del Estado", una deuda que "ha llegado el momento de saldar", respetando los acuerdos firmados y "actuando en consecuencia".

"El pago de Valdecilla, las inversiones en infraestructuras o el apoyo a proyectos como La Pasiega son claves para nuestro futuro y no vamos a permitir más retrasos, porque no pedimos nada que no tengan o vayan a tener el resto de regiones", ha advertido.

"El Gobierno de Cantabria ya está tomando medidas, pero necesitamos un Gobierno en España que actúe cuanto antes"

El presidente ha subrayado la importancia de esas inversiones en un momento en el que "se vislumbran dificultades en un sector tan importante de la economía como la industria", como consecuencia de la caída de la venta de coches a nivel nacional, el aumento de los costes de la energía, los aranceles impuestos por Estados Unidos a la producción de acero europea o el inminente Brexit.

"El Gobierno de Cantabria ya está tomando medidas, pero necesitamos un Gobierno en España que actúe cuanto antes frente a esta coyuntura", ha agregado.

A pesar de los "problemas", Revilla considera que Cantabria tiene "grandes oportunidades" para salir adelante y ha puesto en valor el potencial de activos como la Universidad, "puntera no sólo en formación, sino también en investigación y en transferencia de conocimiento"; el puerto de Santander, "líder en crecimiento en la Cornisa Cantábrica"; el aeropuerto, "batiendo récords de pasajeros", o el atractivo de sectores como el turístico y hostelero, los servicios y las producciones agroalimentarias.

Rodeado de talento

El mensaje navideño del presidente concluye "rodeado de talento", con la interpretación del villancico Belén en la Collada, del compositor cántabro Nobel Sámano, acompañado por la orquesta y el coro de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio de Música de Torrelavega, bajo la dirección de David Cubillas, como reconocimiento al esfuerzo de estos jóvenes que "compatibilizan los estudios con su formación como músicos al más alto nivel de exigencia y de excelencia".