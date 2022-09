Carlos Lesmes niega tener interés en llegar al Tribunal Constitucional y denuncia maniobras en su contra

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha negado este lunes "tener interés" en llegar al Tribunal Constitucional y ha rechazado en tono de enfado haber realizado maniobras para llegar al tribunal de garantías.

Las declaraciones de Lesmes se han producido tras la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, en el Tribunal Supremo. El presidente del CGPJ ha sido enérgico para desmentir la polémica de los últimos días respecto a que estaría "maniobrando" en interés propio en el contexto de la elección que debe hacer el CGPJ de dos magistrados para el Constitucional.

"Como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato, por supuesto, que tampoco. Y dentro de tres años, cinco, seis, no lo sé. Lo mismo no estoy vivo", ha dicho a la prensa.

Preguntado por una información publicada este lunes sobre la presunta condición que le habría puesto el Gobierno para que apoye los nombramientos para el TC en cuyo caso contrario "no lo auparán para que consiga plaza en el Tribunal Constitucional", Lesmes lo ha negado categóricamente: "No sé si alguien del Gobierno ha dicho eso. Si alguien del Gobierno ha dicho eso ha mentido. En el Gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al TC. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto".

Ha podido verse a un Lesmes enfadado cuando ha insinuado, sin nombrar al PP, que los sectores que no están interesados en la no renovación del TC han emprendido una campaña en su contra con el objetivo de que no se proceda antes del día 13 de septiembre al nombramiento de los candidatos para el Constitucional que le corresponde al CGPJ.

Lesmes además ha desvelado en relación a la próxima renovación de un tercio de magistrados del Constitucional que "sólo un magistrado del Supremo me ha dicho que no. El resto de personas a las que he contactado me han dicho que estaban interesados".