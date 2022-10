Carlos Lesmes permanecerá al frente del CGPJ al menos hasta el pleno del 13 de octubre

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha acordado este jueves convocar un pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces para el próximo día 13, según lo acordado por unanimidad en la sesión plenaria del pasado 29 de septiembre.

El nuevo pleno extraordinario, un día después de los actos por la festividad del 12 de octubre, podría ser el último de Lesmes como presidente del CGPJ. El único punto en el orden del día es "evaluar los trabajos llevados a cabo por la comisión negociadora y, en su caso, valorar posibles candidaturas al Tribunal Constitucional", según informa el CGPJ.

Carlos Lesmes anunció su intención de dimitir si no se renovaba el CGPJ "en semanas". Esto lo dijo el pasado 7 de septiembre, tras la inauguración del año judicial. También dijo entonces que antes de dimitir quería dejar renovado el Tribunal Constitucional. El CGPJ debe designar a dos magistrados y el Gobierno a otros dos para renovar un tercio del TC, caducado desde el pasado mes de junio.

Pero la mayor parte del sector conservador del CGPJ lo está poniendo difícil. Ocho de los diez vocales de dicho sector se rebelaron contra la reforma legislativa que impone un plazo máximo de tres meses para que el gobierno de los jueces designe a sus dos magistrados una vez finalizado el mandato de los salientes; y también protestan porque dicha reforma devuelve al CGPJ la competencia de hacer nombramientos discrecionales aunque sólo para el TC.

Así las cosas, esos vocales del ala conservadora están demorando el acuerdo para llegar a la designación de esos dos magistrados y han obligado al propio Consejo a vulnerar la ley que le impone un plazo, ya sobrepasado con creces. La tercera reunión de la comisión negociadora del CGPJ, entre conservadores y progresistas, se saldó este miércoles sin acuerdo, de nuevo.

Si Lesmes es fiel a sus compromisos, no dimitirá hasta que no haya acuerdo para renovar el Constitucional. Pero en este juego de 'tira y afloja', todo está por escribir. Es muy probable que en el pleno del próximo día 13 de octubre, el sector progresista lleve el nombre de su candidato, mientras que los conservadores alegan que no encuentran nombres que proponer para ir al TC. Lesmes podría llevar un nombre y proponer un candidato alternativo para que sea votado junto con el de los progresistas. Según cuentan fuentes del CGPJ a este diario, esta 'jugada' podría estar pactada con los vocales del sector progresista.

Los progresistas, tras la fallida reunión de este miércoles, informaron de que procedían a "la exploración de otras vías alternativas", hartos de las maniobras dilatorias de los conservadores. Hay que recordar que en la lista de nueve candidatos que llevaron a la comisión negociadora los vocales progresistas figura uno de tendencia conservadora, Rafael Fernández Valverde, con vistas a que, llegado el caso, pueda alcanzarse un acuerdo para proponerle y votarle. Según la tradición, el CGPJ designa para el TC a un magistrado de tendencia progresista y otro conservador.