Carlos Mazón, en una reunión del PP antes de las elecciones: "En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox"

Carlos Mazón, presidente del PP en el País Valencià y futuro presidente de la Generalitat, negó durante toda la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas que fuera a pactar con Vox. Apenas unos días después de los comicios del pasado 28 de mayo firmó un pacto de gobierno con la ultraderecha. Fue el primer barón del PP en hacerlo y fue generoso: el acuerdo de gobierno con Vox ignora la violencia de género y la denomina violencia intrafamiliar, contempla derogar las políticas de la memoria democrática y no menciona nada del cambio climático ni de igualdad.

Sin embargo, Mazón ya estaba predispuesto desde meses antes a pactar con Vox si fuera necesario. Según informa El Diario, Mazón se refirió a esa posibilidad en una reunión interna con dirigentes del PP de Alacant celebrada seis meses antes de las elecciones. Y lo hizo en unos términos muy toscos. "En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones", dijo Mazón –entonces presidente de la Diputación de Alacant– en un encuentro que quedó grabado en audio y que ahora sale a luz.

En el audio se puede distinguir claramente la voz de Mazón. El líder del PP valenciano analiza las expectativas de su partido en la Diputación de Alacant tras las elecciones autonómicas.

"No es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta. De esto no tengo duda", afirma Mazón. Su pronóstico resultó acertado. En ese momento el PP contaba con 14 diputados regionales de 31 y tras las elecciones alcanzó 16, la mayoría absoluta. El PP finalmente no ha necesitado el diputado regional que sacó Vox en Vega Baja, una comarca limítrofe con Murcia.

De hecho, Mazón acertó en todos sus pronósticos: anticipó que el PP mejoraría resultados en la ciudad de Alacant, en Elche y en la comarca del Vinalopó. En concreto, el líder del PP señala en la grabación reproducida por eldiario.es: "La dipu, en fin, con un 99,9% (pausa) eh... yo cuento con que es que, no es que vayamos a ganar, es que vamos a sacar mayoría absoluta. Yo de esto no tengo duda. Solo en Alicante ciudad pasar de 9 a 13 o 14 concejales... es el diputado que nos falta. Y el segundo es el de Villena, que ya lo tengo, que lo perdí por 20 votos la otra vez, ya lo tengo. Entonces, ya puede sacar Vox uno por la Vega Baja y quitárselo al PSOE, porque yo hacia atrás no voy a ir. En Elche vamos a mejorar, quiero decir... y ojo en el Vinalopó que igual damos un susto. Yo la dipu la veo muy sencilla (...). En el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones, pero no veo nada más".