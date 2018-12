El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la condena de nueve años de prisión para los miembros de 'La Manada' por abuso sexual a una joven durante los sanfermines de 2016. Sin embargo, dos de los cinco magistrados del tribunal han emitido un voto particular discrepante al considerar que hubo un delito continuado de agresión sexual.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, considera que la sentencia del TSJN "da credibilidad a la víctima". Calvo, además, observa que es "previsible que los cinco condenados ingresen inmediatamente en prisión" tras este nuevo fallo. Y destaca que "dos votos particulares estiman que los hechos fueron agresiones sexuales y no abusos".

Calvo dice compartir "la preocupación que supone para la ciudadanía la división de criterios en la judicatura respecto a la sentencia" de La Manada, por lo que asegura que dicha sentencia "refuerza la necesidad actualizar con precisión los delitos de violación y agresión sexual, diferenciados de los abusos". Una modificación legal en la "ya trabaja" el Gobierno.

Ábalos: Definir la diferencia entre abuso y agresión

Otro miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez como es el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha reiterado la necesidad de "definir claramente" la diferencia entre agresión y abuso y ha asegurado que el Gobierno va a seguir insistiendo, a través de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, para hacer una propuesta en este sentido.

Ábalos ha considerado que el caso de La Manada "constituye más bien una clara agresión" porque le parece que existen "todos los elementos" y "los hechos son reconocidos por el tribunal".

El Ayuntamiento de Pamplona recurrirá la sentencia

Mientras, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia. Según ha indicado el primer edil, "la sociedad de Pamplona está con la mujer, el Ayuntamiento también y no nos cabe ninguna duda de que se trató de una agresión sexual en toda regla".

"Aunque es pronto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando la sentencia en profundidad y pensamos que ahonda un poco más en esa decepción permanente que tenemos últimamente con este tipo de sentencias en términos de la brecha que parece que existe entre la sociedad y determinados sectores de la judicatura", ha asegurado.

Iglesias: "El machismo está instalado en los tribunales"

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la confirmación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de la condena de 9 años de prisión para los miembros de La Manada es una "vergüenza que demuestra que el machismo está instalado en los tribunales".

Iglesias ha recalcado en una entrevista en Los Desayunos de TVE la necesidad de tomar medidas relacionadas con la formación de género en los tribunales, como las previstas en su propuesta de ley integral de defensa de la libertad sexual y contra las violencias sexuales.

Esta ley estaba incluida en el acuerdo de presupuestos con el Gobierno, pero, dado que "no está tan claro" que vayan a salir adelante, Podemos la va a presentar ya en el Congreso de los Diputados. "No puede ser que las mujeres sigan teniendo miedo o que sean violadas y los tribunales digan esto no es una violación porque no se resistió o no dio patadas", ha denunciado.

En la misma línea se ha expresado Íñigo Errejón, que ha asegurado en Twitter que "se confirma la vergüenza", para añadir que "luego habrá campañas institucionales llamando a las víctimas a denunciar".

Rufián equipara La Manada con el 'procés'

Mientras, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aseverado que le parece una "vergüenza" y una "auténtica barbaridad" que "se condene a penas de 25 años a la gente por votar y no por violar", comparando así la sentencia sobre La Manada y las peticiones de penas para los líderes independentistas.