La sala de fiestas Medias Puri empezaba a llenarse a las ocho de la tarde. Jóvenes y mayores acudían a la discoteca que hoy ha abierto sus puertas con pancartas con las caras de Manuela Carmena e Íñigo Errejón y banderas del colectivo LGTBI+. No ha faltado un photocall de 'gaysper', el símbolo que utilizó Vox contra la diversidad sexual y que ahora reivindica el colectivo para defenderla. "Madrid es libertad", ha tenido el acto como título. Y el público así lo ha reivindicado. La fiesta ha dado tanto de sí que hasta los candidatos se han dado un beso que ha quedado grabado para el recuerdo de la campaña.

Este ha sido el segundo gran acto que hace un partido en una discoteca. El primero fue el de Vox pero no han tenido ni un punto de comparación. De hecho, ha sido totalmente contrario. La sala Teatro Barceló se llenó de banderas verdes del partido y de España y terminaron la noche cantando el himno nacional. Pero el foco de este jueves ha sido claro: la defensa de la diversidad sexual e identidades de género con referentes gays, lesbianas, transexuales y drag queens. Y, además, toda la sala ha mostrado su rechazo al partido ultraderechista. "Vamos a votar. No nos confiemos porque como no vayamos todos a votar Rocío Monasterio puede ser concejal y no os podéis imaginar lo que es eso", alertaba el candidato Eduardo Rubiño. El público no ha tardado en contestar con abucheos.



La primera actuación ha sido de la drag queen La Plexy que ha animado a la sala y ha pedido el voto para Más Madrid: "Por hacer los que merezcan la pena sigan en su sitio" y ha dado paso al presentador Bob Pop y a la humorista trans Elsa Ruiz. "¿Qué hacemos aquí nosotras?", le ha preguntado Bob Pop a Ruiz. "Estamos aquí para tener voz en Madrid", ha contestado la humorista mientras que el presentador ha añadido: "Yo soy tan de Más Madrid que no voto en Madrid. No voy a votar a Íñigo ni a Carmena, voy a votar a Colau, pero voy a tope con ellos. Es maravilloso estar en un acto del colectivo LGTBI+ y de la izquierda porque si algo nos une a los es que estamos siempre peleadas. Así que es bonito que estemos aquí juntos".

Errejón y Carmena han salido al escenario entre aplausos del público: "Teníamos muchas ganas de hacer una fiesta porque queremos celebrar que Madrid es una ciudad donde nadie se avergüenza de ser quién es y de amar a quién quiera. El orgullo ni la casa de campo ni al armario, en el centro y celebrando Madrid", ha explicado el candidato a la Presidencia de la Comunidad. Minutos antes los asistentes les pedían al tándem un beso. Y se lo dieron.

"Madrid ya es fantástico. Madrid crea admiración en el mundo. El lema de 'ames a quien ames Madrid te quiere' fue un invento que nació en Madrid y se conoce en todo el mundo. Madrid se lo ganó a pulso. Pocas ciudades han luchado por conseguir la libertad de amar, y se ha conseguido", ha asegurado la alcaldesa. Carmena también ha pedido el voto y la movilización: "Hay que votar. No solamente tenéis que votar los que estáis aquí, tenéis que pensar a quien vais a convencer para que también vote porque os necesitamos a todos. Y el día 26 tenéis que salir a celebrarlo".



Aunque tampoco han faltado las bromas. "Carmena, ¿cómo es de importante la bollería para ti?", le ha preguntado Ruíz. La alcaldesa, en el tono humorístico que ya es costumbre, ha contestado que "tiene mucha importancia": "Es suavidad, es algo de lo que se te llena la boca de felicidad. Es genial toda la bollería con toda la pastelería".



La bollería es suavidad, dulzura, algo con lo que se te llena la boca de felicidad🥰@ManuelaCarmena en #MadridEsLibertad pic.twitter.com/pUltqhIzQz — Más Madrid (@MasMadrid__) 16 de mayo de 2019

Más referentes del colectivo LGTBI+ han salido al escenario para defender sus derechos y pedir el voto para Más Madrid: desde el escritor Roy Galán, a la youtuber Abo Power o la histórica activista por los derechos LGTBI Rosa Arauzo. Hasta que ha llegado la despedida de Errejón entre gritos de presidente: Somos los nietos y las nietas de quienes defendieron la libertad. No vamos a permitir que hagan retroceder a nuestra tierra porque la queremos tal y como es: libre, orgullosa, diversa. Madrid va a seguir siendo una tierra de libertad. No vais a pasar"