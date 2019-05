Casado acusa a Rivera de "plagiar" su programa y critica su política de pactos: "Puede ser la respiración asistida del PSOE"

La relación entre Albert Rivera y Pablo Casado vive su momento más tenso a las puertas del 26-M. El líder del PP ha pasado al ataque contra Ciudadanos -su reflexión tras la debacle electoral del pasado 28 de abril fue asumir como un "error" no haber confrontado más con Cs y Vox y no "darse cuenta" de que el adversario ambos era el PP. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el conservador ha asegurado que Rivera "plagia" su programa "pero lo hace tarde y de forma hipócrita" y ha arremetido contra la política de pactos de la formación naranja: "Puede acabar siendo la respiración asistida del PSOE".

"A nosotros no nos hace falta fichar en otros caladeros ni incumplir todas las normas de cortesía electoral y partidista apelando al transfuguismo, apelando al chaqueterismo o incluso apelando a las malas formas en cualquier tipo de relación partidista", ha proseguido el 'popular', en una clara alusión al fichaje in extremis de Ángel Garrido, expresidente del PP en la Comunidad de Madrid por parte de Ciudadanos.

Casado ha recalcado que su partido "no está en crisis" - después de que Rivera asegurase tras su visita a la Moncloa que el líder del PP "ya tenía suficiente con lo suyo"- y que con su estrategia de confrontación trata de "devolver las bolas" que con "demasiada elegancia" rehusaron contestar. El líder de los populares ha asegurado tener "el máximo respeto" a sus exvotantes, pero ha afirmado que "los partidos en los que han confiado" no han sido "leales" con ellos, porque "no les han dicho lo que estaban pensando, que era que solo querían ser terceros, cuartos o segundos". "Nosotros queríamos ser alternativa de gobierno", ha zanjado.

Ha realizado un símil futbolístico sobre la situación del PP de cara al 26 de mayo y la derrota del Fútbol Club Barcelona ante el Liverpool este martes en la semifinal de la Champions League y ha subrayado que cuando los resultados van "mal" no hay que "lamentarse" sino mirar a la segunda parte e "ilusionar" a la plantilla.