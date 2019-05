Casado y la cúpula del PP reconocen los malos resultados de las elecciones y afirman haber "captado el mensaje"

El líder del PP, Pablo Casado, ha confesado este sábado que esta organización política "ha captado el mensaje" tras un resultado "muy malo" en las elecciones generales del 28A, y ha dicho que "la remontada" de un "partido abierto" se inicia "hoy, aquí, en Galicia".

De este modo se ha pronunciado en su primer acto político con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que el máximo mandatario gallego haya reconocido esta semana que el PP ha hecho las cosas mal en la última campaña electoral al dar unos giros "que no han sido los adecuados".

En el área recreativa de A Magdalena, en el municipio coruñés de O Pino, Casado, ante más de cinco mil militantes y simpatizantes del PP, ha señalado: "Somos conscientes de los errores; estamos dispuestos a mejorarlos".

Y, así las cosas, ha reclamado para las europeas, las locales y las autonómicas: "Unamos el voto en torno al PP" porque "en España solo hay un partido de centro derecha que es el PP; el resto que se definan ellos".

Casado ha mostrado su admiración por las siglas a las que él representa, pues cuando vienen mal dadas el PP "saca raza, saca coraje y mira hacia adelante", y por esta razón ha recordado que precisamente lo importante ahora "no es mirarnos el ombligo" y sí estar "dando el callo".

"Una vez más el 26M volveremos a ganar para servir a España" como nadie más sabe hacerlo, ha enjuiciado, y, tras compartir que todo lo que es se lo debe a la afiliación de base, ha hecho un símil posterior con el Camino de Santiago, ruta por la que, ha contado, peregrinó hace dos años, para simbolizar que es llegar "al mismo punto", la emblemática plaza del Obradoiro, desde "muchos lugares distintos".

Y, como con esta histórica ruta, "el PP acaba siendo también el destino común", ha asegurado, porque es "lo que argamasa" y une, ha enumerado, tanto sea acentos, como territorios o, incluso, sentimientos diversos.

"No somos perfectos, cometemos errores, a veces tenemos que navegar en temporal"

"No somos perfectos, cometemos errores, a veces tenemos que navegar en temporal", ha reconocido, pero ha recetado volver a los orígenes, estar como siempre "apoyando, escuchando y sirviendo" a los españoles, "voten a quien voten, hablen la lengua que hablen, sueñen en la lengua que sueñen".

Por ello toca, ha expuesto, ante la cercanía de las próximas citas con las urnas, "recorrer el país sin mirar el retrovisor, ni el izquierdo ni el derecho", y sí con el foco hacia adelante, desde "la unidad" y el aperturismo, dado que "no sobra nadie", al contrario, cuanta más gente se sume mejor, ha manifestado, la "joven, la que peina canas". Lo ideal sería "que todo el mundo sintiera que el PP es su casa", ha apostillado.

Feijóo abre la puerta a los votantes de Ciudadanos

El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "desde ahora y ya" iniciar la "remontada" del PP y para ello ha abierto la puerta a "todos los votantes de Ciudadanos", así como a aquellos "moderados" de Vox e incluso del socialismo "que no quieren la deriva actual".

Feijóo ha dado las gracias a Casado por "dar la cara por todos" siempre -el "primer mandamiento" de este partido- y ha pedido "perdón" por los errores que se hayan podido cometer.

"El primero yo", ha añadido Feijóo, que ha insistido en que "os debemos a todos remontar". Ha conminado a ser el "gran partido de centro, amplio, de las mayorías, donde convivimos todos", porque "cuando no nos unimos, ganan la izquierda, la izquierda radical, el populismo y el nacionalismo".

Ha expresado asimismo su deseo de que esto no ocurra en las elecciones municipales, ni en las europeas, ni en la mayoría de los comicios autonómicos y, por eso, ha pedido nuevo que los diez millones de votantes que antaño ha tenido el PP regresen.

"Aquí no sobra nadie, en todo caso falta mucha gente", ha afirmado Feijóo

"Aquí no sobra nadie, en todo caso falta mucha gente", ha afirmado, y ha dejado caer que "no hay ninguna puerta de salida abierta". "No se puede ganar siempre, pero siempre se tiene que tener el compromiso de ganar", ha ahondado, y ha argumentado que "después de la decepción" de 28A, el PP "vuelve a estar de pie" y pensando "exclusivamente en la victoria".

"Para remontar hay que asumir los errores y tener el espíritu de ganador, por eso estamos aquí arropando a Pablo Casado" con el fin de alcanzar los mejores resultados en lo sucesivo, ha concluido.

Moreno: "Hemos metido la pata"

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha admitido este sábado que en su partido "claro que hemos metido la pata", pero ha defendido que son la formación política a la que los ciudadanos buscan para solucionar problemas creados “por gobiernos de izquierdas”.

En su intervención en el acto de presentación de la candidatura del PP a las elecciones municipales en Huelva, Moreno ha dicho: "Claro que tiene sombras nuestra formación política y claro que hemos metido la pata, como todo ser humano y toda obra humana, pero no nos pueden negar que cuando los ciudadanos se sienten acorralados por la ineficacia de gobiernos de izquierda, siempre convocan al PP y sus responsables para que asuman el liderazgo y enderecen el rumbo".

Algo que, ha asegurado, "lo sabemos bien con la crisis económica de (Felipe) González y (José Luis Rodríguez) Zapatero, o por los ayuntamientos donde hemos tenido el honor y responsabilidad de gobernar, para mejorar la vida de la gente, vote a quién vote".

El presidente del Partido Popular Andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura del PP a las elecciones municipales en Huelva / EFE

"Los gobiernos socialistas dejan las cuentas tiritando, y luego tiene que venir el Partido Popular a solucionarlo", ha dicho.

Moreno ha animado a los candidatos del PP a conseguir los mejores resultados en las elecciones municipales, a los que ha indicado que van a escuchar "que no tenéis nada que hacer; presentaros, id a los barrios; pero esto es nuestro, os dirán; eso me lo decían a mí todos los días y hoy soy el presidente de todos los andaluces”.

García Egea pide que PP haga de "dique de contención"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha trasladado a la ciudadanía la importancia de que los 'populares' encabecen los ayuntamientos y comunidades autónomas españolas para que desde estas instituciones se haga de "dique de contención al PSOE de Pedro Sánchez" ante el "sablazo fiscal ocultado" antes de las elecciones generales.

Así, en Málaga, donde ha asistido a la junta directiva provincial junto al presidente del PP de Málaga y portavoz del PP-A, Elías Bendodo; el candidato a la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, y otros dirigentes, García Egea ha considerado "evidente" que en el Congreso y el Senado su partido "es la única garantía de hacer oposición a este intento de subir impuestos, de este sablazo fiscal a los españoles dos días después de las elecciones generales", acusando a Sánchez de haberlo "ocultado clarísimamente" a la ciudadanía.

A su juicio, si el PSOE "entra en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas no va a haber nadie que pueda parar estas brutales subidas de impuestos y esta generación de paro que está afectando ya a la economía española".

El número dos del PP ha aludido al lema de su partido para los comicios municipales 'Centrados en tu futuro': "Estamos centrados en lo importante, concentrados en que lo importante se debata y lo accesorio se olvide".

"El próximo 26 de mayo no nos podemos dejar llevar por artificios, por falsas promesas sino por lo verdaderamente importante"

Así, ha subrayado la importancia de centrarse en las propuestas a la ciudadanía y ha puesto como ejemplo el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía. "Hemos hecho mucho más eficiente la administración", ha dicho, agradeciendo al presidente del Ejecutivo autonómico y del PP andaluz, Juanma Moreno, y a su equipo "el cambio a una administración mucho más eficiente", enumerando la reducción de las listas de espera hospitalarias, la agilización de las ayudas a personas dependientes y la mejora "evidente" de los servicios prestados en la comunidad andaluza.

"Están trabajando sin descanso en favor de los andaluces y de la gente que lo necesita", ha enfatizado el dirigente 'popular', añadiendo que la Junta ha pasado de ser "una administración opaca a transparente".

"El próximo 26 de mayo no nos podemos dejar llevar por artificios, por falsas promesas sino por lo verdaderamente importante", ha subrayado a los periodistas antes de participar en la junta directiva del PP malagueño.

Según García Egea, su partido está "en disposición de articular la oposición a Pedro Sánchez desde los ayuntamientos, desde el Congreso, desde el Senado y desde las comunidades autónomas". En este punto, ha reiterado cómo frente a la bajada de impuestos de Juanma Moreno, "convalidada por todos los grupos" en el Parlamento autonómico, "dos días después de la generales, qué casualidad, se conoce una carta a Bruselas de que subirán los impuestos en más de 26.000 millones de euros".

Esto, ha lamentado, afectará "a personas trabajadoras, familias y mileuristas" con la subida de impuestos directos e indirectos. "El modelo es el de Juanma Moreno o el del PSOE y Sánchez, que reconoce a Bruselas que subirá los impuestos", ha apostillado.

Por todo ello, García Egea ha asegurado que para "articular la oposición y liderarla estará el PP y en los ayuntamientos y las comunidades autónomas que nos den la oportunidad de hacer oposición al sinsentido que supone la subida de impuestos".