Casado arremete contra López Obrador y reivindica la "gesta histórica" de Hernán Cortés: "No vamos a arrepentirnos"

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha comprometido este miércoles a que si llega al Gobierno de España, celebrará el próximo año el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México.

Casado, en una intervención ante la prensa en su visita a Melilla, ha lanzado esta promesa después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, haya exigido por carta al rey disculparse por los "agravios" de la conquista.

El líder popular ha argumentado su compromiso de celebrar este quinto centenario "como hacen las grandes naciones, las que han contribuido al descubrimiento de otros pueblos, y con orgullo de que el papel de España al otro lado del Atlántico fue imprescindible y del que nos tenemos que enorgullecer cinco siglos después".

Asimismo, Casado ha lamentado la "reacción pusilánime" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante la carta de López Obrador, al tiempo que ha calificado como "bastante tenue" la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"No voy a admitir la leyenda negra por parte de los gobiernos populistas e izquierdistas de Latinoamérica contra España. No voy a admitir la leyenda negra actual que contra España intenta hacer Podemos y PSOE", ha subrayado.

Asimismo, Pablo Casado ha recordado que la nación española ha protagonizado "uno de los hechos más maravillosos de la historia del hombre como es la Hispanidad".

De este modo, se ha referido al descubrimiento del nuevo continente, así como el hecho de compartir religión, cultura, lengua y patrimonio, algo que ha dicho que piensa reivindicar como presidente de España.

"No vamos a arrepentirnos de esta historia magnífica que todo el mundo puede admirar", ha agregado Casado tras aclarar que "México no existía hace cinco siglos" y, por lo tanto, López Obrador "no puede ser representante para denunciar algo desde un país que no existía entonces".

Además, ha dicho que el mensaje del presidente mexicano es "rotundamente falso" porque "las expediciones del Reino de España, si por algo se caracterizaron, a diferencia de los imperios, es por el mestizaje, la irradiación de la lengua y el patrimonio artístico e histórico", algo que "quedó constatado" en la Constitución de Cádiz, donde "se hablaba de los españoles de ambos hemisferios".

Minutos después, en un mitin, Pablo Casado ha agregado que, pese a las palabras de López Obrador, la llegada de Hernán Cortés fue "una gesta histórica positiva para España y para lo que entonces sería México".

Además, ha mostrado su intención de reivindicar la "gesta" de Elcano dando la primera vuelta al mundo, ya que ahora se cumple el centenario y "el Gobierno de España ni se acuerda", a pesar de que "en Portugal llevan meses reivindicando a Magallanes".

"Es importante que a nivel internacional nos respetemos a nosotros mismos, las naciones serias reivindican su historia", ha defendido Casado, convencido de que "España no puede tener representantes políticos que renieguen" de ella.

Por ello, ha afirmado que "España le queda demasiado grande a su actual presidente del Gobierno", y ha insistido en que este país "merece" otro presidente "que esté a la altura de la historia de una gran nación como la nuestra".