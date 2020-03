El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado su voto a favor a la prorroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso. El popular sigue defendiendo que “leal” al Gobierno, pero las críticas y los reproches han sido constantes durante su intervención: "Hoy me deja más preocupado. Nuestro país no está para más mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda". El conservador ha señalado que España "está de luto" y que el Gobierno "no está respondiendo a la altura de los esfuerzos de los españoles".

"En las últimas 24 horas han muerto 738 personas por el virus, más del doble de todas las que caben en este hemiciclo. En solo un día. Esto es terrible", ha recordado el conservador, lamentando que España ya tenga más víctimas mortales por coronavirus que China. Por ese motivo, ha pedido "que las banderas oficiales ondeen a media asta" hasta que termine el estado de alarma y funerales de Estado para las personas fallecidas por la pandemia cuando todo pase.



El popular también ha lamentado la falta de material sanitario en los hospitales utilizando un símil bélico: "En las guerras los gobiernos no mandan a los soldados al frente sin casco, sin chaleco y sin munición". Y ha proseguido: "En esta guerra nuestros profesionales sanitarios están peleando sin mascarilla, sin equipos de protección y sin respiradores para salvar la vida de los enfermos" y ha acusado a Sánchez de dejar al personal sanitario "abandonados a su suerte"

A pesar de los reproches del conservador, las comunidades autónomas están autorizadas a comprar material sanitario y el Gobierno así lo ha trasladado en diversas ocasiones. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este miércoles que le está siendo "complicado" adquirir material sanitario tras acusar al Gobierno de bloquearlo.

El líder del PP ha asegurado que su formación ha sido "generosa" al apoyar al Gobierno y considera que Sánchez ha excedido "las competencias extraordinarias" de un estado de alarma, "que ya es más un estado de excepción encubierto": "No defraude a los españoles una vez más. No se lo merecen", ha concluido.

Abascal critica al Ejecutivo por "actuar tarde y mal"

"No descansaremos hasta que todas las autoridades competentes asuman sus responsabilidades ante los españoles", así ha comenzado su discurso el líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al Ejecutivo por "actuar tarde y mal". Aun así, ha indicado que también votará a favor de la prorroga del estado de alarma.

El ultraderechista ha pedido a Sánchez que cese al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al vicepresidente segundo Pablo Iglesias, presente en el pleno, y al president de la Generalitat, Quim Torra. A este último, aplicando el artículo 155 a Catalunya.

Cs se desmarca de las críticas de PP y Vox

En representación de Ciudadanos ha acudido María Muñoz a defender la posición del partido. Los naranjas habían solicitado a la presidenta de la Cámara que flexibilizase el reglamento para permitir que su portavoz, Inés Arrimadas, en estado avanzado de embarazo, interviniera desde su domicilio, pero su petición no ha sido atendida: "¿Por qué los ciudadanos deben cumplir con su parte y los políticos no?", se ha preguntado la diputada de Cs.

La posición de Ciudadanos desde el inicio de la emergencia sanitaria, a diferencia de PP y de Vox, ha sido apoyar al Ejecutivo y obviar las críticas. Muñoz ha anunciado que su formación votará en sentido afirmativo a la prórroga, pero ha señalado que "en la gestión de esta crisis se ha perdido un tiempo precioso".