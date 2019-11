Casado culpa a la prensa de que la presión de la investidura esté sobre ellos: "Al PP se le ha perdido demasiado el respeto"

La presión crece en el Partido Popular para que Pablo Casado actúe y evite que el PSOE gobierne de la mano de Unidas Podemos y la abstención de Esquerra Republicana (ERC). El líder de los 'populares' ha criticado que la "opinión pública" no le pregunte a Pedro Sánchez y le traslade la responsabilidad a su partido: "La responsabilidad en exclusiva es de Pedro Sánchez", ha defendido. "Lo mínimo que puedo pedir es un poco de respeto y creo que al PP, en estos últimos 15 días, se le ha perdido demasiado el respeto", ha zanjado el conservador.

Casado ha evitado contestar a si el PP prestará votos a Vox para asegurar su presencia en la Mesa del Congreso, una posibilidad que los conservadores están barajando según aseguraban a Público este miércoles fuentes de la dirección de los 'populares en el Congreso: "Me gustaría que usted-en referencia al periodista que le ha planteado la pregunta- o que la opinión pública informara del PSOE, de lo que está haciendo con Bildu y con ERC. Pero si la mayor agenda de la opinión pública es si el PP negocia una cosa o no en la Mesa del Congreso, creo que estamos desenfocando la realidad, por tanto no podemos quejarnos de que se forme en España un Gobierno Frankestein, con la única responsabilidad del PSOE y de quienes les jalean".

El 'popular' ha retirado que no participará en ningún cordón sanitario para aislar a Vox: "Cordones sanitarios el que nos están haciendo cada día. Ahora la noticia es si el PP evita lo que el PSOE lleva haciendo tres lustros", ha inquirido el líder del PP, trasladando, de nuevo, la resposabilidad a los medios de comunicación a los que les ha pedido, "por favor", que le ayuden a "exigir que Pedro Sánchez comparezca". "Yo he comparecido cinco veces, Sánchez ninguna".

Casado también ha salido en defensa de la formación de la ultraderechista, criticando que se está poniendo en el mismo plano al "partido de Ortega Lara"- en referencia a Vox" y a sus carceleros, en una alusión a Eh Bildu:."No es lo mismo ser el partido de los terroristas que el de las víctimas". Casado ha obviado, no obstante, que Ortega Smith ninguneó a una víctima de la violencia machisa recientemente y que niega que dicha violencia exista expresamente.

"Es el PSOE el que ha quemado las naves"- ha asegurado el líder del PP- respecto a cualquier "convergencia electoral". "Están construyendo un Gobierno en el cráter de un volcán" y el PP no será "cómplice" de "un Gobierno abocado al fracaso. Esto no es coyuntural, es existencial, Sánchez nos llevó a elecciones porque quiso, se abrazó para no caerse con otro derrotado cómo fue Iglesias".

El PP ha justificado su negativa a la investidura porque, a su juicio, si se abstuvieran los conservadores "desaparecerían como posición" dejándole todo el espacio a Unidas Podemos y a Vox: "Al PP no se le pide una abstención porque Podemos se iría a un no. Al PP se le están pidiendo 56 síes, en ese momento ya estaría en el barco de Sánchez".