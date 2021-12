Casado promete que no renunciarán a sus principios aunque tengan que gobernar gracias a Vox

El presidente nacional del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha realizado un balance del año 2021 tras la celebración de un Comité Ejecutivo Nacional donde el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido uno de los protagonistas principales. El adelanto electoral, previsto para el 13 febrero, será la primera cita importante del año a nivel político. El líder de los populares ha señalado que la dirección del partido se volcará en la campaña. Sobre los pactos para un posible Gobierno del PP, Casado ha insistido en que ellos no renunciarán a sus principios sean cuales sean sus apoyos. Y eso incluye a Vox.

Su discurso inicial ha estado lleno de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez en un primer momento. Por otro lado, ha desgranado algunas de sus propuestas, ya muy detalladas especialmente en la Convención Nacional celebrada a principios del mes de octubre. Casado ha tachado de "nefasta" la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de actuar con "arrogancia", "incompetencia", "insensibilidad", de "mentir a todo el mundo" y hasta de actuar con "recochineo".



Ya en el turno de preguntas, a Casado se le ha preguntado sobre si estaba de acuerdo con el pacto de Presupuestos al que ha llegado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida con los concejales "ex carmenistas". "El PP ha demostrado que es un partido que sabe pactar a su izquierda y derecha", ha destacado el líder del PP. Casado ha reivindicado la "moderación" y "centralidad" como forma de hacer política. "Sendo fiel a tus principios puedes acordar con otros partidos", ha dicho.

"Los partidos que han querido contribuir a la estabilidad institucional de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento han podido llegar a acuerdos con el PP sin renunciar a principios y valores. Esos acuerdos cuentan con el respaldo de la dirección nacional", ha añadido al respecto, ejemplificando los diferentes socios de Almeida y Ayuso. El líder del PP ha lanzado un dardo a Cs, diciendo que cuando los socios de Gobierno habían puesto en cuestión la estabilidad se habían precipitado las convocatorias electorales como la de Castilla y León.

Las encuestas publicadas hasta el momento otorgan la victoria al PP pero sin mayoría absoluta. Necesitarían, por tanto, a Vox para gobernar, ya sea apoyado externamente o dentro del Gobierno. La preferencia, obvia, de los populares, es el "modelo Ayuso". Es decir, gobernar en solitario con un pacto puntual desde fuera. Está por ver qué pedirá Vox tanto en Castilla y León como luego en Andalucía o nivel nacional. "Si no saca la mayoría absoluta, podrá pedir apoyo a quien quiera para que haya estabilidad parlamentaria. Son los demás partidos los que se tienen que retratar", ha dicho en referencia a Mañueco.

"Agradezco que se nos pregunte con que vamos a gobernar pero necesitamos elecciones y que esa distancia con el PSOE se amplíe aún mas", ha dicho Casado hoy, esquivando de nuevo hablar de forma clara sobre si gobernaría o no con la ultraderecha. "Hay muchas alternativas", ha dicho Casado, poniendo como ejemplo las coaliciones con Cs en Andalucía o los apoyos externos de Vox en Madrid. Pero ha insistido en lo que para él es su línea roja. "No vamos a renunciar a nuestros principios y valores", ha dicho, volviendo a resaltar la idea de que con el PSOE del "sanchismo" es imposible entenderse. El líder del PP defendió recientemente una "gran coalición" con los socialistas pero no con el actual partido de Sánchez.

Rechazo a la reforma laboral pese a la posición de la CEOE

En otro orden de cosas, Casado ha vuelto a insistir en su posición de rechazo a la reforma laboral pese al apoyo dado por la patronal. Ha remarcado la autonomía de su organización respecto a la CEOE y ha asumido una "campaña" por parte del Gobierno "para presionar al PP para convalidar su enjuague de reforma laboral" y "cumplir con su socio 'podemita'".

"Me da igual lo que Sánchez tenga que pactar con Yolanda Díaz, Rufián o la de Bildu. Estoy para servir a los españoles", ha esgrimido Casado, preguntado por la razón por la que el PP rechaza el acuerdo del Gobierno con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme.

