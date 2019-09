Casado y Rivera quieren aclarar la vinculación de Torra con los CDR detenidos con el sumario judicial bajo secreto

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, han pedido explicaciones después de conocer las informaciones que aseguran que uno de los CDR detenidos habría confesado ante el juez que le dijeron que Torra conocía los planes violentos del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) para entrar en el Parlament.

Casado ha señalado que es "imprescindible" que se aclare la vinculación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, con los CDR detenidos. También ha pedido que se aclare la vinculación de Torra con estos CDR. "¿Sánchez va a seguir manteniendo sus acuerdos con él allí donde ha entregado el gobierno a los separatistas?", se ha preguntado.

Por su parte, Rivera ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que Quim Torra no siga al frente de los Mossos para "proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas". "Torra no puede seguir al frente de los Mossos y siendo el representante del Estado en Cataluña, ha escrito.

Mientras Sánchez, participa este domingo en un acto del PSC en Gavà (Barcelona) tras la celebración del Comité Federal del PSOE en el que reclamó al Govern catalán y a los separatistas que condenen "cualquier tipo de violencia" de cualquier "grupúsculo independentista" porque aún están a tiempo de evitar "mayores errores" y deben rectificar y volver a la legalidad.



El Gobierno en funciones pretende rebajar la tensión ante el temor a que la situación pueda "recrudecerse" por la sentencia del juicio del procés. Sánchez afirmó que la solución a la crisis catalana es "ley y diálogo, por este orden", porque "si no hay ley no hay diálogo y no puede haber diálogo fuera de la ley o para quebrantarla o romperla y retorcerla", ha dicho este sábado.



El PP exige "romper" con Torra en 40 ayuntamientos

En clave electoral, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que su partido "rompa" con la formación del president de la Generalitat, Quim Torra, en más de 40 ayuntamientos de Cataluña y en la Diputación de Barcelona.

En declaraciones a los periodistas en la ciudad de Alicante, el número dos del PP se ha referido a las últimas novedades sobre los supuestos contactos de Torra con uno de los integrantes del Equipo de Respuesta Táctica de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado lunes, y ha calificado lo ocurrido de "gravísimo".

Ha señalado que el Gobierno está obligado a recurrir las resoluciones en Cataluña "contrarias a la ley" y ha añadido que, además, los socialistas están "moralmente obligados a romper con los independentistas en los ayuntamientos donde mantienen pactos de gobierno".

Para García Egea, "no se entendería que recurrieran en un momento tan grave esas resoluciones y, sin embargo, siguiéramos como si no pasara nada en los ayuntamientos donde gobiernan en coalición el PSOE y el partido de Torra".

Ha continuado que estos pactos también se extienden a la Diputación de Barcelona y a otras "muchas instituciones" pese a que ahora se sepa que "el señor Torra parece ser que está al tanto de todas las acciones que planeaba los CDR (Comités de Defensa de la República), por boca de uno de los interrogados ante la Justicia".



Abascal pide la detención de Torra

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido la detención del presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque el Parlamento catalán "está en absoluta rebeldía".

"Estamos ante un Parlamento regional y una Generalitat en absoluta rebeldía, estamos en la vía eslovena, en la vía terrorista y ante un separatismo que se comporta peor incluso que el PNV en sus peores momentos", ha criticado Abascal en una entrevista publicada por ABC.

En este sentido, ha asegurado que el presidente de la Generalitat "está defendiendo a unos personajes que han encontrado con explosivos y con la intención de atentar". Por ello, ha defendido que "solo cabe proceder a la detención de Torra".

Si Vox saliera elegido en las próximas elección generales, Abascal ha subrayado que darían la instrucción al ministro del Interior "para que, ante la comisión de un delito flagrante, se procediera a la detención de Torra y se le pusiera a disposición judicial con una querella de la Abogacía del Estado adosada a la espalda". "Eso es lo que habría que hacer en este momento", ha sentenciado.