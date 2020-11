Hasta en 40 ocasiones Pablo Casado ha pronunciado la palabra "centro", "centrista", "centralidad" o "centrada", por las seis veces en las que se ha referido a la "derecha". "Nuestro espacio electoral no es una pequeña parte de una supuesta derecha partida por tres, nuestro espacio electoral es la hegemonía del inmenso espacio del centro reformista español. Ahora el PP tiene la obligación de ser una imagen fiel de la España constitucional y europeísta", han sido las palabras del líder del PP durante el Comité Ejecutivo Nacional que ha reunido, de manera telemática, a los barones populares y altos cargos conservadores.

El líder del PP ha confirmado este lunes su distanciamiento -dialéctico- de Vox, a quienes se ha referido como "cachorros del bloque de la ruptura". Dos semanas después de votar "no" a la moción de censura, Casado ha atribuido a "los radicales de izquierda y de derecha" los episodios de violencia en las calles que se han sucedido en España durante estos últimos días.

"Es lamentable que haya fuerzas políticas que justifiquen este vandalismo buscando una polarización cainita para el conjunto de España. Los vasos comunicantes entre los extremismos populistas deben ensanchar el espacio de civismo, legalidad y orden publico frente al discurso del odio, la división y el enfrentamiento", ha señalado.

A juicio del líder conservador, "la verdadera diputa política no es entre izquierda y derecha" sino entre "rupturistas y reformistas, populistas y demócratas y radicales y centristas". "Ser centrista es decir 'sí' al liberalismo reformista frente al populismo antiliberal, ser centrista es defender el patriotismo constitucional frente al antipluralismo, es defender la España abierta frente a la identitaria, ya sea para su ruptura o su involución", ha proseguido.

"No hace falta liderar la vuelta al centro del PP pues nunca lo hemos abandonado", ha asegurado Casado, que no es la primera vez que reivindica un PP "centrado" tras dos años de giros, reposicionamientos y guiños a la extrema derecha. "Lo que quiero es que el PP lidere el centro de la política española. Al hablar de centro no es solo un espacio electoral, hablamos de actitudes y comportamientos".