La confesión de Luis Bárcenas ha servido a Pablo Casado para atacar al Gobierno, al que ha acusado de estar detrás de su "filtración" a los medios con la intención de hacer daño al PP en Catalunya. A su juicio, es la fiscalía general del Estado, con Dolores Delgado a la cabeza, la que ha "cocinado" y "filtrado" el escrito del extesorero "a 10 días de las elecciones". "Nos intentan perseguir con todos los aparatos del Estado", ha asegurado en la Cadena Cope.

El extesorero de la formación confesó en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción este martes que el PP se financió ilegalmente entre los años 1982 y 2009 y señaló directamente al expresidente Mariano Rajoy —junto a otros altos cargos de Génova— como adjudicatario de sobresueldos. Es más, aseguró que Rajoy tuvo en su poder los papeles que acreditaban las irregularidades y que los destruyó, sin saber que Bárcenas guardaba una copia.

Casado ha dicho que tiene "sospechas" de que la exdiputada socialista está detrás de todo, aunque no ha podido aportar pruebas de tal acusación. El líder del PP -que hasta el día de hoy ha guardado silencio sobre esta cuestión- se ha desvinculado de la corrupción y también de Bárcenas: "Ese PP ya no existe. A mí me eligieron en primarias para pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido", ha señalado.

La estrategia de la dirección popular se basa en tratar de minar la credibilidad de Bárcenas de cara a la opinión pública: "Yo no tengo por qué presuponer que alguien va a ser culpable porque un acusado que está en la cárcel cambie su versión por enésima vez para intentar tener un rédito y que el Gobierno lo aproveche filtrando un escrito a la Fiscalía a diez días de las elecciones en Cataluña", ha apuntado Casado.

El líder del PP ha asegurado que su formación "ahora mismo no tolera ninguna práctica irregular", pese a que Bárcenas apunta en su escrito a dos -actuales- senadores como beneficiarios del presunto funcionamiento de un sistema de financiación del PP con "percepciones en B que se realizaban a través de donativos", Pio García-Escudero, que también es el presidente del PP madrileño, y Javier Arenas.