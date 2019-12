El jurista considera que las reprobaciones de presidentes y sus gobiernos tienen que producirse mediante mociones de censura y no a través de proposiciones no de ley (PNL). Adelante Andalucía mantiene viva su PNL, por lo que la decisión final sobre su tramitación o no queda ahora en manos de la Mesa de la Cámara, en la que Vox, PP y Cs tienen mayoría