El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido al Tribunal Supremo que revoque la condena de 33 años de prisión que impuso la Audiencia Nacional por el caso Gürtel y, por tanto, le absuelva alegando que "la gestión de la totalidad de los fondos" del PP no era una función que tenía encomendada, sino que dependía de su superior, el fallecido Álvaro Lapuerta.

Los abogados de Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante y Marta Giménez-Cassina, han presentado un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 24 de mayo en el que insiste que su defendido –ya cumpliendo dicha condena en la prisión de Soto del Real– era un subordinado de Lapuerta y que entonces desarrollaba "exclusivamente tareas de carácter administrativo y logístico" como gerente.

En este sentido, en el escrito de más de 500 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que Bárcenas no fue tesorero del partido hasta junio de 2008 y que las actividades de la red corrupta liderada por Francisco Correa en connivencia con altos cargos del PP que se han juzgado hasta ahora son las comprendidas entre los años 1999 y 2005.

Con todos estos datos, los letrados afirman que durante estos años, como gerente, "no tenía encomendada la gestión de los fondos oficiales del partido, ni mucho menos de los llamados fondos opacos, limitándose a una labor de mero amanuense mediante la anotación de los ingresos y pagos en la cuenta de donativos que visaba y también anotaba don Álvaro Lapuerta".

"Por lo tanto supone un hecho claro y que no puede llevar a ningún tipo de duda que la gestión de la totalidad de los fondos del Partido era la función de don Álvaro Lapuerta como tesorero", añade el recurso, que afirma también que éste "era realmente quien gestionaba y revisaba los saldos esa contabilidad extra contable".

"Resulta imposible" la apropiación indebida

Para incidir en estos argumentos, el escrito reproduce las declaraciones como testigos de los exministros conservadores que desfilaron por la Audiencia Nacional durante el juicio, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, y del propio expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy –que se vio directamente afectado por esta sentencia, ya que salió adelante una moción de censura después de que el tribunal diese por acreditada la caja B del PP– en las que explicaron las funciones de estos cargos.

Todos ellos, recuerda el escrito, aseguraron que "toda la responsabilidad en materia económica y de finanzas correspondía al tesorero nacional Álvaro Lapuerta y que la función de Luis Bárcenas era subordinada de éste, en dependencia directa del mismo" y que por tanto "resulta imposible que se hubiera apropiado de absolutamente nada".

De hecho, la defensa de Bárcenas señala que no puede ser condenado por el delito de apropiación indebida ya que la propia formación política "nunca ha reclamado nada" ni a él, ni a Lapuerta porque "no ha tenido perjuicio alguno". "Es evidente que si no hay perjudicado no puede existir el delito", dice.

Falta de motivación

Es más, ironiza sobre la motivación de la sentencia de la Audiencia Nacional para imponer parte de la pena de 33 años por esta conducta penal cuando "no distingue" si las salidas de dinero estaban "autorizadas o no de la caja B del partido" y sólo detalla las dirigidas a la compra de las acciones de Libertad Digital. Por ello se pregunta "por qué justo esa salida si se considera ilícita pero no las demás y el por qué y de qué manera se ha producido la supuesta apropiación indebida".

Por otro lado, los abogados de Bárcenas, que a lo largo de su escrito vuelven a exponer algunas de las cuestiones de nulidad que expresaron durante la vista oral, aseguran que la Sala ha analizado unas "anotaciones aparecidas en los registros", y sin que "se haya probado ni intentado probar", se ha asumido que existieron "adjudicaciones irregulares" a la trama de Correa "como consecuencia lógica".

Asimismo, el recurso de casación critica que la resolución impugnada pretenda "establecer una vinculación entre supuestos repartos" de comisiones, según aparece en la contabilidad de las empresas de Correa y "los llamados 'papeles de Bárcenas' o documentación extracontable del Partido Popular", sobre los cuáles recuerda que aún hay parte investigándose en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y otra pendiente de juicio.

"Pensalidad extraodrinaria"

Por último, afirman que las conductas por las que ha sido juzgado Bárcenas han alcanzado una "penalidad extraordinaria". Culpabiliza de ello al tribunal por haber seguido la "estructura" del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que no tiene un "discurso ordenado" y "coherente".

"Esto permitirá, como veremos, dar cumplimiento al objetivo de la acusación de multiplicar tipos, de calificar unos mismos hechos de formas distintas, para alcanzar una penalidad extraordinaria, concluyen los letrados.