La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto este martes en la Mesa de la Cámara Baja rebajar las mayorías necesarias para activar la Comisión de Gastos Reservados, un órgano parlamentario que sigue sin constituirse más de dos años después del inicio de la legislatura.

La también conocida como comisión de secretos, que lleva sin reunirse desde el 3 de marzo de 2019, es la que alberga la rendición de cuentas sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el uso de los fondos reservados por partes de los ministerios implicados en estas materias (Presidencia, Interior, Defensa y Exteriores), además de la propia presidenta del servicio de inteligencia.

Para acceder a ella, los diputados de los diferentes grupos parlamentarios deben obtener una mayoría cualificada de tres quintos, esto es, al menos 210 diputados, lo que ha imposibilitado su puesta en marcha hasta la fecha por los vetos indirectos de PP y los directos de Vox y Cs sobre ERC y EH Bildu.

En este sentido, tras el estallido del caso Pegasus, el Gobierno ha ofrecido al Govern de la Generalitat la constitución de esta comisión, con la presencia de ERC y EH Bildu, como vía para dar las explicaciones oportunas solicitadas por los partidos soberanistas, al margen de la apertura de un control interno en el CNI anunciado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado domingo.

Con el fin de desbloquear la comisión, Batet ha propuesto bajar el listón de 210 apoyos a mayoría absoluta, lo que permitiría sortear los posibles vetos que se impongan en la votación. Esta modificación pretende revertir la resolución de Presidencia que firmó el socialista Manuel Marín en 2004, y a priori cuenta con el apoyo de la mayoría progresista que sostiene al Gobierno en el Congreso y con el rechazo de las derechas.

Así lo han reflejado este martes los diferentes portavoces del arco parlamentario. Si bien, han dejado claro que más allá de esta comisión, el Congreso debe crear otro órgano parlamentario independiente para arrojar luz sobre un caso de espionaje político que presenta varias incógnitas, como es el caso de la comisión de investigación pedida por diez partidos.

En unas declaraciones realizadas en el patio del Congreso, Batet ha confirmado que en una reunión de la junta de portavoces extraordinaria al finalizar el pleno de esta tarde se abordará este asunto con el objetivo de que el cambio sea ratificado por una mayoría de la mesa y del conjunto de representantes de los grupos.

Una vez se apruebe dicha modificación, la presidenta de la Cámara Baja ha sostenido que la comisión se activará "esta misma semana", pues entiende que no puede demorarse más en el tiempo el control parlamentario sobre los fondos reservados y las actividades del CNI. "A falta de sentido de estado por parte de algunos grupos, me he visto en la obligación de hacer este cambio, ya que no ha sido hasta ahora cuando la mayoría de los grupos parlamentarios han pedido la constitución inmediata de dicha comisión", ha argumentado Batet.