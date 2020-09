La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa Tándem que cite a declarar a nuevos investigados en el marco de la pieza 7, entre ellos a la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y al que fuera ministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, según ha adelantado El Diario y ha podido confirmar Europa Press.

En esta pieza se investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del PP al que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, con el objetivo de ocultársela a la justicia.

En caso de que el juez atienda la solicitud de los fiscales, Cospedal y Fernández Díaz serían los segundos cargos públicos imputados en esta rama de Tándem después de que fuera también imputado el número dos de Interior con Rajoy, Francisco Martínez, quien aun está pendiente de declarar ante García-Castellón.

Indicios recabados durante la investigación contra Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal se han visto ratificados tras la incautación del teléfono móvil del que fue su número dos y entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

En la pieza 7 de caso Villarejo en la que se investiga la Operación Kitchen se investiga el despliegue en el que habría participado el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para, con fondos reservados, pagar a Sergio Ríos, que era el chófer de Luis Bárcenas, a fin de que sustrajera documentación sensible sobre el partido que obraba en su poder. Aquel presunto operativo policial se habría desarrollado sin control judicial a partir del año 2013.

En el curso de la instrucción de esta pieza, de la que se ha levantado el secreto de sumario de forma parcial, el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, que se encuentra también imputado en esta macrocausa, declaró que hizo entrega de material extraído del móvil de Bárcenas al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.



El pasado mes de enero, Martínez se acogió a su derecho a no declarar tras ser citado como investigado ante el juez. Entonces, según fuentes jurídicas, el exsecretario de Estado decidió no prestar declaración por estar la pieza bajo secreto y no conocer con detalle las acusaciones contra él.



A raíz de conocerse su imputación, Martínez pidió en un comunicado respeto a la presunción de inocencia y aseguró que siempre trabajó con "respeto a la ley". Según otro de los investigados, el excomisario Enrique García Castaño, El Gordo, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, varios policías le ayudaron en la clonación de los móviles de Bárcenas, cuyo contenido se grabó en un pendrive que, según su versión, él mismo entregó a Francisco Martínez.