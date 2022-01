Castilla y León es la comunidad con mayor número de inmuebles inmatriculados por la Iglesia

La Conferencia Episcopal (CEE) ha hecho público el informe sobre sus bienes inmatriculados tras la petición de revisión hecha por el Gobierno. De los 34.976 bienes registrados, hay 5.575 que han presentado "incidencias". De los cuales, 803 pertenecen a Castilla y León.

Entre las incidencias detectadas por la CEE, se incluyen 746 bienes registrados antes de la Ley Hipotecaria de 1998, por lo que la Iglesia considera que "no deberían estar incluidos" en el listado. Los casi 5.000 bienes inmuebles restantes, fueron adquiridos mediante compraventa o herencias, pertenecen a otras órdenes religiosas, ya no son propiedad de la Iglesia o presentaban registros duplicados. La CEE reconoció casi un millar de inmuebles que no eran de su propiedad o no tenían documentación suficiente sobre su inmatriculación.

Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor número de propiedades inmatriculadas por la Iglesia. Según el informe de la CEE, hay 10.241 bienes en su registro, de los cuales 803 presentaron incidencias. La provincia de León es en la la Iglesia posee el mayor número de inmuebles con algún tipo de problema de identificación, con 240, de las cuales 144 pertenecen a la diócesis de Astorga. Le sigue de cerca Soria con 182 y Ávila con 99. Valladolid es la que menos incidencias presenta con 9 propiedades.

Hay mucha diferencia entre la cantidad de bienes inmuebles que presentaron problemas en Castilla y León y el resto de comunidades. Su perseguidora más cercana es Catalunya con 294 propiedades y Galicia con 217, muy lejos de las más de 800 incidencias de la primera.

Santiago de Compostela es la diócesis con mayor número de propiedades inmatriculadas, con 3.359. Lo más llamativo de su caso, es que no presentó ni una sola incidencia en sus registros, por lo que todas sus propiedades fueron inmatriculadas durante el periodo de la Ley Hipotecaria entre 1998 y 2015.

Otras comunidades se han abierto a investigar los bienes que no pertenecían a la Iglesia para recuperarlos, como La Rioja, Catalunya o el Euskadi.

¿Cuáles son las "incidencias" registradas por la CEE?

En su elaboración del informe, la CEE encontró una serie de incidencias en 5.575 de las propiedades inmatriculadas sobre las que el Gobierno pidió explicaciones. Además de los 746 bienes registrados en el periodo anterior a la Ley Hipotecaria, hay casi 5.000 inmuebles más que presentaron otras causas.

El problema más común ha sido el de identificación de algunas propiedades por falta de documentos, en un total de 608 bienes. Se trata de inmuebles de los que no había la suficiente información o no consta su existencia, según la CEE.

En el informe aparecen 691 bienes cuya adquisición no fue por certificación. Se trata de propiedades heredadas, donaciones, compraventas o permutas realizadas entre 1998 y 2015.

Por otro lado, la CEE encontró 111 registros duplicados entre las propiedades sobre las que consultó el Gobierno. También alega que 84 bienes pertenecen a otras órdenes religiosas y 276 no son de su propiedad, sino que fueron vendidos, donados, expropiados o eran de los Ayuntamientos.

Por último, la CEE halló 31 registros de los que no constaba su inmatriculación y 28 bienes con errores de distinta causística.