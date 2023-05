Castilla y León respalda a Mañueco a pesar de crear el primer gobierno con la ultraderecha de la Democracia 

"España se va a convertir en muchas Castilla y León" comentaban en la dura y larga jornada del domingo los socialistas de la comunidad sin poder creer los resultados del escrutinio del domingo por la noche. A pesar de que las encuestas daban un triunfo al PP, el PSOE de Luis Tudanca -que consiguió ganar las elecciones a Alfonso Fernández Mañueco hace cuatro años- se resistía a asumir que no hubiera un "voto de castigo" al líder del PP por incluir a la ultraderecha en el primer gobierno de la Democracia. Pero así fue.

Tan bien le han salido las cosas a PP y Vox en Castilla y León, que sus líderes nacionales no tienen duda en repetir la experiencia en otras comunidades y ayuntamientos, como Extremadura o Valladolid, por ejemplo. Especialmente Feijóo ya no tiene que ser cauto con los pactos con la ultraderecha porque no sólo no han tenido coste, sino que han tenido premio electoral.

PP y Vox han mejorado sus resultados lejos de recibir un castigo de los votantes de esta comunidad. De hecho, el partido de Mañueco recupera posiciones en Castilla y León tras el 28 de mayo. Así, vuelve a tener, tras un receso de cuatro años con un gobierno de coalición con Ciudadanos -que ha desaparecido- la mayoría absoluta en Salamanca, además de Segovia y con el apoyo de Vox, Burgos y Valladolid. Por el contrario, los socialistas ven reducido su poder municipal y sólo aseguran la alcaldía de Soria, con mayoría absoluta. En León, el PSOE vuelve a ser primera fuerza pero necesitarán a UPL para mantener la Alcaldía y más abierto está el escenario en la capital palentina donde, aunque ganan las elecciones, necesitan del apoyo o la abstención de Vamos Palencia. En Zamora, ha ganado IU pero sin mayoría absoluta y formará gobierno con el PSOE.

Iniciativas de Vox, aunque finalmente no pudiera llevar a cabo, como obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal cuando querían abortar con los derechos que les otorga la ley, la ruptura del diálogo social con los sindicatos o, entre otras medidas que pusieron a Castilla y León en el punto de mira de los medios de comunicación, con insultos a la oposición desde sus escaños en las Cortes -como llamar idiota al portavoz de Ciudadanos y exvicepresidente- no han tenido castigo alguno para la ultraderecha ni los populares.

Ni la 'peineta' de Mañueco le pasa factura

Ni tan siquiera la peineta de Mañueco a una procuradora del PSOE también en las Cortes ha impedido el avance de la derecha y la ultraderecha en una comunidad castigada por la despoblación y el envejecimiento, la falta de oportunidades para los jóvenes que forma en prestigiosas universidades como la de Salamanca.

El PP gobierna desde hace más de 35 años en Castilla y León sin que el electorado le pase factura tampoco por la pérdida de músculo empresarial o las penalidades de la sanidad que se agravan cada día en Castilla y León, según ha denunciado Tudanca en numerosas ocasiones.

Así, el PP gana las elecciones municipales en Castilla y León con el 39,5% de los votos, casi cinco puntos más que en 2019, seguidos del PSOE que pierde dos puntos y suma el 31%. Vox se configura como la tercera fuerza en peso municipal en la Comunidad, con el 7,5%, mientras que Ciudadanos prácticamente desaparece. Con estos resultados, los populares obtienen más de 6.800 ediles por casi 3.300 del PSOE, mientras que Vox alcanza los 300 y serán decisivos para gobernar en plazas importantes como la de Valladolid.