Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, se ha afanado este miércoles en explicar en una rueda de prensa convocada en el palacio de la Moncloa la figura del relator, que tanta polvareda ha levantado. Calvo considera que esa figura sería "bastante útil" para coordinar y favorecer el diálogo en la mesa entre los partidos catalanes que ha dejado claro, se sitúa al margen de la relación bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat.

"Ese relator ayuda a un trabajo que no no se presenta fácil. Y no hay más", ha recalcado Calvo antes de criticar la actitud del PP y de Ciudadanos —partidos a los que ha descrito como "derecha radicalizada"— por obstaculizar ese diálogo que busca una "salida política" a la crisis en Catalunya.

En ese sentido, la vicepresidenta del Gobierno ha asegurado con firmeza que ha llegado el momento de hablar de las salidas políticas para Catalunya, "algo normal para una persona con sentido común". Calvo ha sido muy crítica con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha acusado de inacción y de hacer que el número de independentistas pase del 10% en 2011 al 47% en 2018. Y por eso ha defendido que el Gobierno tiene que asumir sus responsabilidad: "Seguir construyendo España contando con Catalunya es reconocer la realidad. Por eso tenemos que trabajar y hacer política para que los catalanes sientan que sus preocupaciones son escuchadas", ha explicado Calvo

"Intentar reconducir una situación, esto es lo que hace este Gobierno. Asume sus responsabilidades en Catalunya intentando recomponer espacios de diálogo, de coordinación y de encuentro", ha resumido la vicepresidenta.

Y en este contexto ha defendido el nombramiento del "relator" en la mesa de partidos catalanes. En su opinión, debe ser un hombre o mujer de Catalunya, que entienda el pasado y ayude a que los partidos se puedan sentar a hablar.​

Según ha explicado, no se trata de un observador internacional, ni de alguien que vaya a mediar en la situación. Calvo también ha cargado contra el PP y Ciudadanos por no sentarse en la mesa de partidos catalanes.

