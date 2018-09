El líder del PP, Pablo Casado, ha lamentado este sábado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, consienta que los independentistas sigan por la vía actual y el Gobierno no actúe sobre lo que está pasando en Catalunya, puesto que "no se puede pasar de los lazos amarillos a los negros".

En la apertura del curso político del PP, en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, ha recriminado que a "una mujer le partan la cara" por retirar un lazo amarillo y ha recordado que su grupo pidió una modificación legislativa urgente de la Ley de Símbolos con el propósito de que no sea "discrecional".

Sobre el cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Casado ha apelado, ante más de 1.500 personas, a la "responsabilidad" y ha criticado unas "vacaciones" prolongadas de los gobernantes cuando hay problemas de esta magnitud y lo que toca es "estar ahí", máxime ante una "crispación política, jurídica y legal" como la que, a su juicio, se vive desde hace tiempo.

Ha pedido, asimismo, respeto, unidad y contundencia y no "denostar" jamás la democracia representativa, porque hacerlo significa vaciarla "de contenido". Por todo ello, ha exigido no tolerar chantajes, aunque a ello no ayude que el Gobierno "sea rehén de los votos de la moción de censura", ha dicho. También ha recordado que la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad "es del Estado".

Arrimadas carga contra Torra

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de Quim Torra de "inundar Catalunya de símbolos políticos que están rompiendo la sociedad catalana".

En una conferencia de prensa en la sede regional de Ciudadanos en Andalucía, ha añadido que existen "un sinfín" de ejemplos que demuestran "que el Gobierno de Torra, Puigdemont y los aliados tradicionales no han tenido reparo en romper la sociedad catalana por la mitad".

"El bipartidismo siempre ha comprado el marco mental de los separatistas"

Al respecto, ha denunciado "la fractura social que ha provocado el nacionalismo" y ha reprochado a los partidos separatistas de llevar mucho tiempo "dirigiéndose sólo a la mitad de la sociedad catalana", además de acusarles de cerrar el Parlamento "porque no quieren hacer votaciones que no tienen acuerdos para ganar".

La portavoz de Ciudadanos ha acusado asimismo al Gobierno de Torra de "inundar Catalunya de símbolos políticos que están rompiendo la sociedad catalana", negando que "los culpables sean lo que denuncian esta situación, porque los culpables son los que insultan a media Catalunya y hacen una llamada desde los altavoces de un Ayuntamiento al pensamiento único".

Ha instado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a que "cuando quiera, quite el lazo amarillo que está colgado en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, que no representa a la sociedad en general ni a la mayoría de los ciudadanos de Catalunya".

Sobre la actitud de PP y PSOE en este asunto, ha dicho que "el bipartidismo siempre ha comprado el marco mental de los separatistas", para asegurar que los líderes de ambos partidos, "están descolocados con lo que está pasando en Cataluña", mientras su formación "defiende una Cataluña donde no se imponga un pensamiento único desde los altavoces de un ayuntamiento".

Ha señalado, por último, que Ciudadanos ha pedido, sin éxito, que se celebre un "pleno por la convivencia", para enfatizar que no van a permitir que "se criminalice a los demócratas".