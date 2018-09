El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Ernest Maragall, ha asegurado que el Govern apuesta por el diálogo con el Estado, pero ha advertido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no irán "de rodillas" a las conversaciones bilaterales.

En una entrevista de Europa Press, ha reconocido que el propio Sánchez y algunos de sus ministros como Meritxell Batet han manifestado su compromiso con el diálogo, y ha recordado que el Ejecutivo catalán "lleva diez años diciéndolo".

"La voluntad del Govern es avanzar desde el diálogo sin renunciar a nada"

Ha destacado como un hecho relevante que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, explicitara en su conferencia del martes "con fuerza y énfasis que la voluntad del Govern es avanzar desde el diálogo sin renunciar a nada".

"Lo que no haremos es aceptar un diálogo en el que vayamos de rodillas", ha subrayado, y ha concretado que lo que quieren es negociar de igual a igual para llegar a acuerdos verdaderos.

Por eso, ha insistido en que no están por la labor de aceptar un diálogo "desde la superioridad pretendida, desde una jerarquía o desde una condición jerárquica y autoritaria".

Maragall considera que la sociedad catalana se ha ganado el derecho de que sus representantes puedan mantener un diálogo con el Gobierno central "auténtico, con respeto y de una cierta coherencia entre lo que pase en las reuniones y lo que vaya pasando en otros ámbitos".

"No iremos arrodillados y nos quedaremos atrapados en la pura formalización del diálogo porque, si no, acabaremos creyendo que la foto de la mesa con todos los miembros reunidos ya es el diálogo, y no es verdad", ha avisado.

El diplocat

"Habrá una agenda de presencia internacional en los próximos meses intensa"

Entre tanto, el conseller trabaja en el despliegue de las delegaciones en el extranjero y prepara una agenda institucional de trabajo en Catalunya, pero también fuera de ella para inaugurar las sedes de la delegaciones que quiere reabrir: "Habrá una agenda de presencia internacional en los próximos meses intensa, que se irá concretando".

Sobre el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), ha manifestado la implicación de la Generalitat, pero ha recordado que se trata de un "instrumento de país y no de Govern".

Maragall ha subrayado que el Diplocat debe presentar "a todo el país en su pluralidad" por lo que ha adelantado que están trabajando para incluir en el consorcio a nuevas instituciones, además de en recomponer su nueva estructura.

En respuesta las palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que advirtió de que el Diplocat debe remitirse al desarrollo de las competencias autonómica, ha replicado: "El Diplocat se limitará a representar al país y por tanto, no se limitará".

"Todo lo que tenga sentido, utilidad y retorno, posible representación del país y trabaje en la difusión de nuestra realidad, en el mejor conocimiento desde el exterior de lo que somos como sociedad, país, economía y cultura, etcétera, nos parece que no es que sea competente, sino que es obligación", ha zanjado.