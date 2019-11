El Parlament de Catalunya ha aprobado una medida en favor de la autodeterminación que finalmente no publicará en su Boletín Oficial para evitar posibles reveses legales, pues estaba suspendida previamente por el Tribunal Constitucional. Este es el enrevesado y controvertido resultado final de la confusión reinante durante la jornada del legislativo catalán de este martes.

Todo ha comenzado con el adelantamiento del pleno por parte del presidente de la cámara, Roger Torrent, en un intento de adelantarse a la actuación del órgano judicial, que se disponía a suspender la moción como finalmente ha hecho. La sesión, inicialmente prevista para las tres del mediodía, arrancó a las nueve de la mañana y la moción de la disputa fue debatida y votada alrededor de las diez.

Así recibía en un primer momento luz verde la moción propuesta por la CUP, que expresa la voluntad de la Cámara de "ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". Lo hacía con 61 votos a favor, ninguno en contra, 8 abstenciones y 21 diputados que no han votado. En total, seguía adelante con solo 90 representantes presentes en la institución, pues el grupo de Ciudadanos ha abandonado antes de la votación. No sin antes advertir, a través de su portavoz, Carlos Carrizosa, que el TC ya había decidido suspender la moción en ese momento.

No obstante, fuentes del Parlament aseguran que la comunicación del TC informando de dicha suspensión ha sido enviada minutos antes de que se materializase la votación. Además, alegan que el correo electrónico ha tardado unos instantes en enviarse y finalmente ha sido recibido cuando la iniciativa de la CUP ya había sido aprobada por el Parlament.

Posteriormente, conocida ya la suspensión judicial, en la reunión de Mesa del Parlament el letrado mayor, Joan Ridao, se ha pronunciado en contra de publicar la moción el Boletín porque el secretario general, Xavier Muro, que es quien tiene competencias en las publicaciones del Parlament, no estaba presente. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, no se ha manifestado, según versan esas mismas fuentes. Con ello, fuentes de la institución aseguran que la medida, pese a haber sido aprobada tras su suspensión, no supondrá consecuencias legales futuras.

En la reunión también se ha aprobado incluir en el orden del día del pleno de este miércoles la votación de las peticiones de comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que han presentado Cs, PSC-Units, PP y los comuns por su presunta relación con los CDR encarcelados.