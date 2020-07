El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que no tiene claro si quiere ser candidato del nuevo Junts a volver a presidir el Govern, pero sí volvería de Bélgica para asumir el cargo, aunque ha matizado: "Si el Parlament de Catalunya no tiene capacidad de investirme de manera telemática, no tiene sentido".

"Si yo me presentase y el Parlament me invistiese (telemáticamente), claro que iría, como ya tenía previsto ir" en la ocasión anterior, en 2018, ha dicho en una entrevista de TV3.

En cuanto a 2018, ha dicho que el sentido de volver de Bélgica era para actuar como presidente: "Éste era el sentido de volver. Volver para ser detenido gratuitamente e ir a la prisión no como presidente tenía poco sentido". Aun así, Carles Puigdemont no ha aclarado si querrá ser candidato, aunque ha dicho: "Si tuviese que tomar esta decisión hoy, seguramente sería que no". Y ha matizado: "Pero como mi vida –digámoslo así– no se puede planificar más allá de una semana vista y puede cambiar, yo no hago planes en este sentido", sino que su plan es consolidar el nuevo Junts, cuyos miembros decidirán el candidato.



No ha querido opinar sobre si deben adelantarse los comicios, porque es decisión del presidente Quim Torra, por lo ha defendido que es prerrogativa sólo suya. Carles Puigdemont ha subrayado que el Estado está "impidiendo de facto" que él pueda ejercer como eurodiputado pese a serlo.

En cuanto al nuevo Junts y su confrontación con el PDeCAT, ha dicho que es un problema con "parte" del PDeCAT porque otra gente está con Junts, y ha deseado que todo acabe bien, porque la relación debe ser buena.

Contacto con Junqueras

Ha corroborado que está teniendo mucho contacto con su exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, como él mismo ha dicho estos días. Puigdemont ha explicado que incluso habla más últimamente con el republicano que con Quim Torra: "Estas últimas semanas, sí, he hablado más con Oriol Junqueras que con el presidente Torra". "Hemos estado demasiados años teniéndonos que relacionar con intermediarios", ha lamentado.

Y ha añadido: "Gran parte de algunos malentendidos que nos han acompañado en estos años de exilio se deben al hecho de que no hemos podido --él y yo, y otra gente-- tener una relación directa y fluida como la que tenemos ahora".

"Tratarnos como aliados"

Ha explicado que el 1-O fue muy bien en cuanto a la relación de todos los independentistas, y, al preguntársele por las disensiones posteriores, ha respondido que el nuevo Junts propugna precisamente que todo el independentismo se relacione con más unión: "Tratarnos como aliados".

Al repreguntársele que las tensiones continúan, ha dicho que estas diferencias "no son ajenas a cualquier sistema político" y que forman parte del comportamiento humano. Sin embargo, consideraría irresponsable que todos los independentistas no supieran avanzar, y ha añadido que debe haber entendimiento: "Lo intentamos".

El Govern actual

Ha defendido al Govern actual ante los problemas que se ha encontrado, porque "lo tenía todo en contra" pero ha aguantado, y ha destacado la actitud del presidente Quim Torra ante ataques recibidos, ha dicho.

Y cree que "ha actuado muy bien" ante la pandemia, porque no se ha escondido, no ha maquillado cifras y ha reaccionado en la medida que ha podido, según él, aunque ha tildado de mejorable la gestión de los geriátricos y ha destacado que el Parlament lo analizará. "Lo que sería muy criticable es que hubiera una segunda crisis y se cometieran los mismos errores", ha dicho, y ha considerado que no está pasando eso actualmente, ante los rebrotes.