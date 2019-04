La candidata del PP a las generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha refirmado este miércoles en sus polémicas declaraciones de anoche en el debate electoral a seis en relación a los delitos sexuales. La representante conservadora protagonizó un duro rifirrafe con la candidata de Unidas Podemos, Irene Montero, y también con la del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero, a consecuencia del "consentimiento positivo" de las mujeres a la hora de mantener relaciones sexuales y sobre el feminismo.

Álvarez de Toledo ha negado este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio que "un silencio necesariamente sea un 'no' en las relaciones (sexuales) entre hombres y mujeres", y ha aclarado que cuando discutió el principio del "consentimiento positivo" no lo dijo "tanto por la cuestión de la violencia de género o a las violaciones, que es el campo hacia el cual lo llevó (Irene) Montero".

La conservadora recuerda que ayer se refería a la reforma del Código Penal que propone el PSOE para instaurar el "no" ante delitos sexuales, de manera que "si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no". "Con ello, la falta de consentimiento de la víctima será clave en los delitos sexuales", introduce la ley propuesta por los socialistas.

Álvarez de Toledo se preguntó al hilo de esta propuesta socialista si "un silencio es un no", y añadió en alusión al PSOE: "¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Un poco extraño, ¿no?". "Me refería a un punto del programa electoral del PSOE que me parece sorprendente y que encarna con una nueva manera de enfocar el asunto de las relaciones entre hombres y mujeres, no solo de España, sino que viene de EEUU, que es el consentimiento afirmativo, que es decir que todo lo que no sea un sí expreso es un 'no', y yo eso lo discuto", ha afirmado este miércoles. "Ellos dicen que un silencio también es un no, y yo no creo que un silencio necesariamente sea un no en las relaciones entre hombres y mujeres", ha añadido.

Por su parte, la representante de Unidas Podemos Irene Montero, tras escuchar esas palabras, se llevó las manos a la cabeza y, en su intervención advirtió de que si la derecha se instala en el Gobierno de España, la legislación sobre el aborto padecerá una regresión, "y cuando te violen, como ha dicho Cayetana, pues no es para tanto".

La candidata del PP pidió a Montero que aclarase si la estaba acusando de justificar "un delito de violación", ya que la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos en la pasada legislatura expresó que, a su juicio, Álvarez de Toledo ponía "en duda" que las mujeres sean víctimas de delitos sexuales. Montero respondió con una invitación a ir a los tribunales y Álvarez de Toledo aseguró que lo estaba sopesando.



Tras el primer encontronazo con Montero, la número uno del PP por Barcelona las acusó de "indecencia" que sobrepasa "todos los límites", y tras ello, sentenció en referencia a la portavoz de Podemos: "Tenga cuidado con lo que dice".

Álvarez de Toledo insistió en que "las mujeres no somos víctimas de nacimiento ni los hombres asesinos todos ellos".

Antes había acusado al PSOE de convertir el feminismo en "un enfrentamiento entre hombres y mujeres" y de llevar éste hasta el "ridículo".

La candidata del PSOE por Sevilla María Jesús Montero recordó a la representante del PP que "el feminismo no es lo contrario del machismo", sino un movimiento que "persigue la igualdad real".