La elección oficial del portavoz parlamentario del PP tendrá lugar en una Junta Directiva Nacional —el máximo órgano entre congresos— planificada para mediados de julio, previa a la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Durante esa reunión —en la que estará presente el actual equipo de dirección y también los líderes territoriales— se designará a los portavoces del Congreso, Senado y Parlamento Europeo. La prerrogativa le compete a Pablo Casado y fuentes de la confianza del líder del PP revelan a Público que está determinado a que sea Cayetana Álvarez de Toledo quien ocupe ese cargo en la Cámara Baja.

Explican desde Génova a este diario que Casado se siente legitimado después del resultado del 26-M, elecciones en las que a pesar de haber disminuido, a nivel general, en votos y escaños, la suma de su formación, Ciudadanos y Vox les permite gobernar en territorios clave como el Ayuntamiento de la capital y, previsiblemente, también en la comunidad, con Isabel Díaz Ayuso al frente.

"Veremos cómo va en la comunidad... pero si Ayuso es presidenta y sale bien también lo de Castilla y León va a ser Cayetana seguro. Esa era su idea desde el principio y, al final, Pablo se ve reforzado porque las cosas no han ido tan mal", apunta otra voz de la dirección 'popular'. "Se da una circunstancia muy curiosa: antes la obsesión era ganar las elecciones, ahora es gobernar. Puedes ser el tercero, el cuarto… y gobernar de rebote. Casado ha sabido jugar sus cartas. Va a ser ella, no tengo dudas".

Poner a Álvarez de Toledo como número uno por Barcelona fue una apuesta personal de Casado, después de que ella abandonase el partido por desavenencias con la gestión de Mariano Rajoy. La intención del conservador, según apuntan las citadas fuentes, es "no dar ni medio respiro" a Pedro Sánchez con la cuestión independentista. Para ello, "la mejor es Cayetana, según Casado". Especialmente, después del acuerdo de PSOE con Geroa Bai —la marca autonómica del PNV— en la Mesa del Parlamento de Navarra, que apunta a un pacto de gobierno posterior.

La estrategia de oposición de los 'populares', encabezados por Álvarez de Toledo, será centrar el discurso en Catalunya y los "socios anticonstitucionales" de Pedro Sánchez. Su plan es machacar al Ejecutivo socialista ante una eventual abstención de Esquerra Republicana a la investidura del actual presidente del Gobierno y confrontar también con Ciudadanos, cuya portavoz, Inés Arrimadas, ha sido jefa de filas en el Parlament de Catalunya.

El nombre de Cayetana Álvarez de Toledo no genera consensos en el PP y son varios los barones que han mostrado su disconformidad: "Con 66 diputados no puedes permitirte eso"

Pero su nombre no genera consensos en el Partido Popular —más bien recelos— y son varios los barones —en Galicia, País Valencià, Andalucía o País Vasco— que han mostrado su disconformidad con este nombramiento. Consideran que Álvarez de Toledo no es el perfil adecuado tras el descalabro electoral del partido el pasado 28 de abril, sumado a que su resultado en Barcelona fue objetivamente malo —el PP solo sacó una plaza— y su puesta por una vía dura, alejada del diálogo: "Con 66 diputados no puedes permitirte eso", señalan. "Estamos en una nueva etapa que se tiene que trasladar al ámbito parlamentario".

En la dirección del PP admiten que "hay una pequeña bolsa de resistencia". En conversación con este diario, una de esas voces críticas subrayaba recientemente :"No creo que vaya por ahí, Pablo es listo y sabe que necesita tener de su lado a los territorios, creo que la sangre no llegará al río. La medida estará en a quien nombra como portavoz en Congreso y Senado". En Génova, no obstante creen que está resistencia está "muy debilitada tras los citados pactos en Madrid".

Otra fuente 'popular', con escaño en el Congreso, asegura: "La resistencia puede ser, por un lado, que el grupo parlamentario no la acepte porque no les caiga bien o no les guste... ¿Pero el grupo parlamentario qué pinta, qué poder tiene? Ninguno. Si ella es la portavoz ya se procurará un grupo de dirección adecuado, que le vaya bien. Por otro lado, los barones que son los únicos que pueden contraponer el poder territorial en el partido, ¿qué van a hacer ahora que Casado ha logrado asentarse en territorios como Madrid? ¿Van a protestar por esto?".

¿Qué características debe tener un buen portavoz?

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las quinielas ha sido el de Cuca Gamarra, exalcaldesa de Logroño y vicesecretaria de política social. Sin embargo, a pesar de que el suyo es un perfil que podrían ratificar los barones "no hay una aceptación unánime", según alegan desde Génova: "Es alguien que acaba de entrar en la Cámara y que todavía no sabe cómo funciona. Es una persona estupenda, pero esta es una cuestión práctica. Para ejercer como portavoz hay que conocer como funciona el Congreso, es fundamental".

Fuentes experimentadas en el ámbito parlamentario, no obstante, difieren: "Sí, es un escollo que Cuca no haya ejercido como parlamentaria pero a su favor tiene algo de lo que otros diputados carecen: experiencia en la gestión de gobierno, ya que ha sido alcaldesa. Esa visión de Estado es necesaria; no solo es cuestión de conocer bien la Cámara Baja, sino de confiar en la gente a la que pones al frente, darle una oportunidad".

Las citadas fuentes alegan que las características de un buen portavoz varían en función del papel que desempeñe la persona: "En algunos casos tiene que negociar y en otros tiene que gestionar con el equipo humano, intentando siempre transmitir las ideas del partido de la manera más clara posible". Señalan que "desde el primer momento has de actuar, es un concurso… hay que sumar: si eres un magnifico orador y no sabes gestionar un equipo humano, vas a tener una revuelta en el grupo. Si no eres tan buen orador y eres magnifico compañero los periodistas destacan que no es un portavoz que traslada con claridad los mensajes. Es todo una suma".