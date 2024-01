CCOO avisa al Gobierno: "El diálogo social languidece y no puede ser un proceso de consultas"

Malestar en Comisiones Obreras por la actitud que el sindicato considera que ha tenido el Gobierno de coalición respecto al diálogo social en esta nueva legislatura. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, ha lanzado este miércoles una serie de advertencias al Ejecutivo y ha avanzado que remitirán una carta al presidente, Pedro Sánchez, con el objetivo de mantener una reunión en la que se definan los términos del diálogo social.

Las organizaciones sindicales ya habían pedido una reunión con el Gobierno en diciembre, pero no se hizo caso a su petición, por lo que desde Comisiones se pondrán en contacto con UGT para remitir esta petición de manera formal, por carta.

Sordo ha advertido de que existen una serie de "síntomas y elementos de preocupación en la gobernanza de la concertación social", en referencia a las últimas medidas aprobada en Consejo de Ministros sin haber pasado por la negociación con los agentes sociales (la reforma del subsidio por desempleo y la modificación, tras acordarlo el Gobierno con el PNV, de la estructura de negociación colectiva para hacer prevalecer los convenios autonómicos).

"El diálogo social no es hacer una norma y pasárnosla 24 horas antes de su aprobación para ver qué nos parece. El diálogo son procesos en los que nos emplazamos a trabajar conjuntamente proyectos legislativos punto a punto y coma a coma", ha defendido el secretario general de Comisiones Obreras.

"Estamos apreciando una cierta mutación en lo que el Gobierno entiende por diálogo social. CCOO no va a pasar de un modelo de diálogo social que consistía en la negociación y la concertación a un modelo que se base únicamente en la consulta del Gobierno a los agentes sociales, y a veces ni eso. No puede ser que la situación política lleve al Gobierno a resolver las políticas devaluando el diálogo social. CCOO no va a llamar diálogo social a un proceso de consultas. Instamos al Gobierno a reconducir las cosas", ha añadido.

La votación de los decretos anticrisis

En caso de que el Ejecutivo no se abra a cambiar esta situación, ha dicho el líder sindical, "nos vamos a ver obligados a trabajar permanentemente con el resto de grupos políticos para hacer valer nuestras posiciones vía enmienda. El Gobierno debiera tomar nota".

Sordo también se ha referido a la votación que este miércoles tendrá lugar en el Senado sobre tres decretos con medidas anticrisis aprobados por el Gobierno, una votación en la que el Ejecutivo no tiene los apoyos garantizados, y que corre el riesgo de hacer decaer medidas como la bonificación al transporte público o la reducción del IVA de ciertos alimentos.

Desde Comisiones han lanzado un mensaje tanto al Ejecutivo como a los grupos políticos que han amenazado con votar en contra si no se introducen modificaciones. "La situación política es la que es y aquí no valen políticas del trágala. El Gobierno tiene que negociar con los grupos políticos y tiene que recuperar el diálogo social, que en este momento esta languideciendo. La legislatura actual ya no es la pasada y esto exige mayor compromiso con el diálogo político y social", le ha dicho a los de Sánchez.

"A los partidos les instamos a tener altura de miras. La gestión del Gobierno es mejorable, pero las formaciones aparentan un exceso de un cierto infantilismo para marcar perfil propio. No se debe decretar en este momento a través de leyes ómnibus que tienen el riesgo de embarrancar todos los proyectos de ley, pero tampoco tirar medidas bien configuradas para actualizar las pensiones y otros elementos", ha advertido Sordo.

Sobre la negociación del salario mínimo interprofesional, el secretario general de Comisiones Obreras ha advertido a la patronal de que no valen bloqueos de la negociación y amenazas con retirarse de las conversaciones; también ha pedido al Gobierno "valentía" para subir el SMI al 5% (superior al 4% que contempla el Ministerio de Trabajo) si la patronal no se aviene a participar en este diálogo social.

CCOO pide modificar la estructura de subida del SMI

Sordo ha propuesto modificar la estructura de subida del SMI porque, ha advertido, "la jurisprudencia está permitiendo a las empresas absorber todos los complementos salariales para no subir el salario de los trabajadores cuando sube el salario mínimo".

Esta tarde, los líderes de UGT y CCOO se reunirán con el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la que Sordo trasladará todas estas cuestiones y pedirá abrir comisiones de seguimiento tripartitas, tanto a nivel estatal como en los diferentes niveles territoriales, para que los agentes sociales puedan "fiscalizar" los niveles de ejecución de los fondos europeos.