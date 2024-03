CCOO y UGT exigen a Moreno Bonilla que cumpla con sus compromisos: "El diálogo hace aguas en Andalucía"

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, lanzaron este jueves un mensaje contundente y muy claro al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). "El diálogo social hace aguas en Andalucía", resumió, contundente, la situación Nuria López, secretaria general de CCOO.

Un año después de la firma del Pacto por el Impulso Social y Económico de Andalucía, anunciado a bombo y platillo por el Gobierno andaluz y sus terminales, López, junto al secretario general de UGT en la Comunidad, Óskar Martín, hicieron un balance de sus medidas, unas cumplidas, otras no.

Sin embargo, la cuestión central no estuvo ahí, sino en el cómo se ejecuta. "El presidente no debe presumir del Pacto en sus actos públicos porque es un pacto incumplido", agregó la sindicalista. Un poco más suave, pero también claro, Óscar Martín dijo: "No estamos conformes con la forma de ejecutar el pacto por el Gobierno Andaluz".

Estas críticas revientan uno de los ejes del discurso del PP andaluz, que se reivindica como el Gobierno del diálogo. Los sindicatos, un año después de firmar, opinan exactamente lo contrario.

López reclamó al presidente andaluz que llamara a sus consejeros y consejeras "para que se pongan a trabajar cuanto antes con rigor y transparencia porque en estos momentos cada consejería hace de su capa un sayo y en algunos casos solo busca la foto".

"A un año de la firma del Pacto nos encontramos con un funcionamiento ineficaz de las mesas y con una clara falta de voluntad de las consejerías cuando las medidas recogidas afectan a todas y, en consecuencia, es necesaria implicación, negociación y trabajo compartido de todas ellas con las organizaciones firmantes", dijo la secretaria general de CCOO.

"Estamos ante un monólogo del Gobierno andaluz cuyo presidente presume de los actos del Pacto cuando este es incumplido. El presidente andaluz está perdiendo la oportunidad de demostrar que tiene palabra y que cumple lo que firma", agregó López.

Martín destacó que este pacto "no es solo una necesidad, sino una oportunidad para demostrar que el diálogo y el consenso pueden ser las herramientas más poderosas para construir un futuro mejor para los andaluces".

El decretazo de Moreno Bonilla

Ambos dirigentes coincidieron en que "en muchos de los casos", el Gobierno "se limita a ejecutar unilateralmente las medidas, sin haber sido trabajadas y ni consensuadas en el seno de las Mesas de Trabajo diseñadas para la ejecución del Pacto".

El asunto central que ha llevado a CCOO y UGT a explicitar el enfado ha sido el decreto-ley de simplificación administrativa, un decretazo de Moreno Bonilla, un cajón de sastre, donde ha colado lo que le ha parecido –a punto estuvo de cargarse el pacto por Doñana– y ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta. López tachó esta medida de "una bomba al corazón del Pacto".

"Solo pone trabas a las personas que ahora no cuentan con un servicio público para hacer los trámites". "Estamos ante una carrera del Gobierno andaluz por eliminar trabas cuando en realidad lo que está haciendo es quitar garantías y dar carácter accesorio a lo que tendría que ser una prioridad que son las familias vulnerables y los trabajadores", dijo.