CCOO, USTEA y ANPE convocan una huelga en la educación pública en Andalucía para el próximo 14 de mayo

Los sindicatos CCOO, USTEA y ANPE han convocado una jornada de huelga general en todos los centros educativos públicos de Andalucía para el próximo 14 de mayo, martes.

Las centrales, inmersas desde hace semanas, en unas negociaciones accidentadas con el Gobierno andaluz para un aumento de las plantillas, consideran que este "ha roto" unilateralmente las negociaciones y, con esta medida, le instan a regresar a las mesas.

"Tenemos un escenario de absoluta incertidumbre de financiación porque el Gobierno de España ha descartado aprobar nuevos presupuestos, y eso nos impide seguir avanzando en algunos temas con objetivos compartidos para poder reforzar el sistema", aseguró el secretario general de Desarrollo Educativo, Javier Fernández (PP).

El secretario general agregó, según recoge un comunicado del Gobierno andaluz: "¿Queremos seguir reforzando el sistema? Sí, pero hasta que no despejemos el condicionante de la financiación por parte del Estado, no podremos seguir avanzando con seguridad sobre determinados aspectos para llegar a nuevos acuerdos. No nos parece ni serio ni responsable avanzar hasta que no se despeje esa incógnita".

"En todo caso –puntualizó Fernández– mientras tanto, vamos a seguir trabajando en otros aspectos, tanto en la mejora de las condiciones laborales del profesorado como en la ampliación de plantilla en las zonas más vulnerables y de transformación social de Andalucía. En esto estamos trabajando con los sindicatos".

Para los sindicatos, el argumento de los presupuestos es una excusa porque "Andalucía tiene autonomía para elaborar sus presupuestos y decidir sobre su propia política fiscal y de gestión del gasto".

Respuesta contundente

Así, en este contexto, ANPE, USTEA y CCOO, explican en un comunicado, que "entienden necesario que el profesorado andaluz se movilice y dé una respuesta contundente, ante lo que entendemos es una vulneración del derecho a la negociación colectiva". Los sindicatos lamentan también que esta ha estado marcada por "continuas dilaciones en las convocatorias, retrasos en las mismas y la ausencia de respuestas concretas".

El Gobierno andaluz defiende que "Andalucía tiene un problema estructural de financiación porque recibe 1.400 millones menos de lo que le corresponde del Estado" y que la caída de la natalidad y los acuerdos de mejora de plantillas, "las ratios han bajado en los últimos cinco cursos".

"En Infantil y Primaria casi el 44% de las aulas tiene menos de 20 alumnos, sin contar con las aulas rurales. El 93% cuenta con menos de 25 alumnos; en Secundaria, el 92% está por debajo del límite de 30 alumnos", asegura la Junta.

Las reivindicaciones de los sindicatos pueden resumirse en las siguientes: Bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas; mejora de la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades especiales; disminución de la carga burocrática; reducción del horario lectivo docente y terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública.