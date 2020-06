La Audiencia Nacional ha dictado libertad provisional y sin medidas cautelares para cuatro miembros de los CDR investigados por su presunta pertenencia a organización terrorista, y los otros dos que estaban citados a declarar finalmente lo harán el próximo lunes.

Lo ha explicado este martes a Europa Press el portavoz de su defensa, Xavier Pellicer, del colectivo Alerta Solidària, que ha dicho que se aplazan las dos declaraciones por problemas de agenda de los abogados para comparecer este martes.

Durante la mañana han declarado Queralt Casoliva, segunda teniente de alcalde de la CUP en el Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona), así como Esther Garcia, Clara Borrero y David Budria.

Eva Pous, ha precisado que no se han pedido medidas cautelares, ni por parte del Ministerio Fiscal ni la acusación popular

La letrada de los encausados, Eva Pous, ha precisado ante los medios, a la salida de los juzgados de Sabadell, que no se han pedido medidas cautelares, ni por parte del Ministerio Fiscal ni la acusación popular, y ha subrayado la "continuidad de las irregularidades", porque no han entregado a las defensas el escrito por el que han sido citados a dependencias judiciales. Ha dicho que "se sigue sin conocer el motivo de estas nuevas citaciones", pese a no haber secreto de sumario de la causa, ha recordado Pous.

Los miembros que sí han declarado lo han hecho de forma telemática: tres en los Juzgados de Sabadell (Barcelona) y una en los de Mollet del Vallès (Barcelona).

Concentración en Sabadell

A las puertas de las dependencias judiciales de la capital vallesana se han concentrado más de un centenar de personas, convocados por el colectivo de apoyo a los detenidos el pasado 23 de septiembre (Detingudes 23-S), para mostrar apoyo a los que estaban citados para declarar.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reactivado la causa en la que investiga un grupo dentro de los CDR denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT) que buscaría la independencia de Catalunya "por cualquier vía, incluida la violenta".

En la cédula de citación de uno de los nuevos imputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor le investiga por su "integración en el denominado ERT, grupo fuertemente organizado y clandestino, cuyos miembros claman por un aumento manifiesto de la radicalidad de sus acciones".

Según García Castellón, este investigado "tenía conocimiento de los hechos que se estaban desarrollando en el 'laboratorio clandestino' donde preparaban y confeccionaban diversos compuestos explosivos, principalmente termita, así como también habría servido para el almacenamiento y depósito para terceros de diferentes precursores y sustancias químicas peligrosas".

También destaca su "participación activa y determinación mostrada en los hechos violentos ocurridos los días 14 y 15 de octubre en el Aeropuerto de Barcelona y la Delegación del Gobierno en Catalunya", así como a la participación en los hechos violentos a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo y bloqueo de la frontera franco-española entre los días 11 y 13 de noviembre de 2019 por miembros de los CDR.

9 detenidos en septiembre

En el marco de esta investigación fueron detenidos en septiembre del año pasado un total de nueve personas, de las cuales siete fueron a prisión provisional; la Audiencia Nacional les puso en libertad bajo fianza y con medidas cautelares unos meses después.

Las otras dos personas que fueron detenidas el día de la operación fueron puestas en libertad por los investigadores de la Guardia Civil y el magistrado instructor no les había llamado todavía a declarar.