La CEOE se ausentará de la reunión convocada por Trabajo para acordar la subida del SMI

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha anunciado este martes que la patronal no acudirá a la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para acordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado como "muy grave" que los empresarios no asistan a la convocatoria y ha pedido a su presidente "seriedad".



Garamendi ha explicado que a las 9.30 del miércoles está convocada la junta directiva de la patronal, la primera tras su reelección, en la que se tratará sobre la subida del SMI y se pronunciará al respecto "por escrito". Trabajo ha convocado también para el mismo día a la patronal y sindicatos a una reunión para escuchar sus aportaciones antes de tomar una decisión sobre el SMI.



Garamendi ha manifestado que esta cuestión "no es diálogo social", sino una decisión que toma el Gobierno previa consulta con los agentes sociales. "No nos están preguntando, solo nos piden nuestra opinión, y no es una cuestión que nos sentemos a negociar", ha agregado el líder de la patronal que la semana pasada dio por rotas las negociaciones con Trabajo hasta que rectifique sobre una enmienda pactada con Bildu sobre el control de la Inspección en los ERE.

Garamendi también ha subrayado que las subidas del SMI han parado la creación de empleo en España y en un país "lo que hay que hacer es crear empleo".



El líder de la patronal ha señalado que en más de la mitad de las comunidades autónomas el salario mínimo va a superar el 60% del salario medio y ha destacado que la facturación de una empresa de una comunidad tiene poco que ver con la de otra radicada en una autonomía diferente.

Se ha pronunciado así después de que este lunes se presentara del informe del comité de expertos, que plantea una subida del SMI para 2023 de entre el 4,6% y el 8,2%, con lo que podría alcanzar un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes.



En su opinión, habría que tomar como referencia cantidades de moderación como la subida del 3,5% de los funcionarios públicos, y otras referencias que afectan al campo, a los contratos de las empresas con las administraciones públicas y a las diferencias entre comunidades autónomas.



Ha precisado que en otros países el trabajo en el campo se compensa con cotizaciones sociales y ha lanzado críticas porque la subida del salario mínimo no se indexa en los contratos públicos. Asimismo ha considerado que el salario mínimo debe ir indexado a la negociación colectiva.



También ha lamentado que se suba "alegremente" el salario mínimo y a mitad de año se vuelva a incrementar, lo que a su juicio causa "sensación de indefensión".

Yolanda Díaz pide "seriedad" a Garamendi

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha insistido en que sería "muy grave" que la CEOE no asista a la reunión, por lo que le ha pedido que cumpla con su mandato constitucional como interlocutor social y acuda al encuentro.

La ministra de Trabajo ha asegurado este martes que la CEOE tiene el informe de los expertos desde el lunes, cuando ella misma lo recibió de manos de la comisión asesora, según ha afirmado en declaraciones en el Senado.



Díaz ha pedido a Garamendi "seriedad" y compromiso ante "una de las medidas más importantes que se toman para mejorar la vida de la gente". La vicepresidenta ha vuelto a reclamar a la patronal que no se contagie del ruido político y que aporte serenidad a la sociedad española.