La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han insistido este miércoles en la necesidad de "explorar" opciones de Gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación.

Tras la reunión de la Junta Directiva de la patronal, donde se ha abordado el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha querido entrar "en siglas" pero ha dejado claro que "fórmulas ideológicas, que no prácticas, pueden no ser las más adecuadas para la economía y las empresas".

Garamendi, ha señalado que "cuando toque ya hablaremos", pero que el pacto de Gobierno firmado entre PSOE y Podemos "está ahí, pero habrá que ver si llega a buen puerto" porque necesitan también de "apoyos parlamentarios". "No hay muchos datos, la realidad es que todavía no hay un Gobierno y que quedan por definir los apoyos que va a recibir", ha señalado el dirigente empresarial.

"Estamos expectantes, porque España tiene que dar confianza y hay que ver si llega o no a buen puerto ese Gobierno [entre PSOE y Podemos]. La inestabilidad provoca inquietud y si se aplican fórmulas que no están de acuerdo con el rigor presupuestario y la ortodoxia económica, nos preocuparán", ha señalado Garamendi.

El líder de la CEOE ha afirmado que los españoles están recortando el consumo porque hay "incertidumbre" y están esperando a ver lo que sucede. Garamendi ha reiterado además que los empresarios quieren un Gobierno que camine por la senda de la Constitución y de la ley, al tiempo que ha emplazado a los partidos políticos a trabajar en grandes pactos de Estado en materias como pensiones o inmigración.

"Reiterando la voluntad de colaboración de CEOE y Cepyme con aquel Gobierno que se acabe conformando, los empresarios españoles vuelven a incidir, como hicieron tras las elecciones generales del mes de abril, en la necesidad de explorar opciones de Gobierno que garanticen la estabilidad política y la moderación, tan necesarias para la confianza-país, y que permitan consolidar la recuperación económica y la creación de oportunidades", subraya el comunicado difundido tras la reunión de la Junta.

Cumplimiento del marco constitucional

En él, las organizaciones empresariales piden a los partidos políticos que las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno se aborden "con sentido de Estado y anteponiendo el respeto y el cumplimiento del marco constitucional a los intereses particulares".

"España suma ya más de 40 años de progreso ininterrumpido, de crecimiento y avance en el respeto de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, así como de paz social. Es un capital logrado con el esfuerzo y la unión de las empresas, los trabajadores y las instituciones españolas, sin distinción, que debemos preservar entre todos", reza el comunicado.

Asimismo, las organizaciones empresariales reclaman "responsabilidad" a todos los partidos políticos para abordar los retos y desafíos que España tiene por delante en un escenario de desaceleración económica.

"Se hace imprescindible, dentro de la diversidad de fuerzas, contar con un Gobierno estable y moderado, que propicie pactos de Estado

En este sentido, advierten de que el punto débil principal de la economía española es el "elevado" endeudamiento público, por lo que consideran que el "rigor presupuestario" debe ser un "principio inaplazable" de las políticas públicas.

Asimismo, defienden que la política fiscal debe ayudar a la competitividad de las empresas, a su internacionalización e innovación y, principalmente, a favorecer la creación de empleo.

"En este empeño, se hace imprescindible, dentro de la diversidad de fuerzas, contar con un Gobierno estable y moderado, que propicie pactos de Estado sobre reformas inaplazables para garantizar a futuro un crecimiento económico sostenible generador de más y mejores empleos", insisten.

Al mismo tiempo, los empresarios destacan la necesidad de utilizar el diálogo social como canalizador de los intereses de las empresas y de los trabajadores y de contar con su participación en el proceso legislativo y de reformas que el próximo Gobierno ponga en marcha.

"El diálogo social es clave, con el Gobierno y especialmente con los sindicatos, porque los grandes pactos son más beneficiosos para la sociedad", ha apuntado Garamendi al respecto.