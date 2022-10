Cerca de la mitad de los menores de Andalucía están en riesgo de pobreza o exclusión social

Casi 700.000 menores de 18 años (el 43%) en Andalucía están en riesgo de pobreza o exclusión social, según Unicef y el Defensor del Pueblo andaluz, que han alertado en un comunicado de que las cifras, extraídas del estudio de Condiciones de Vida del INE, son estructurales y han empeorado en el último año, durante y después de la pandemia. Con ello, se quiebra la tendencia hacia la mejora que había existido en el último lustro.

Así, el Defensor y Unicef "registran un incremento de más de 6 puntos respecto a 2020" en la tasa Arope, que une a la población que se encuentra en riesgo de pobreza, o con carencias materiales o con baja intensidad en el empleo. Se ha pasado así del 37,4% hasta el 43,7%, 10 puntos por encima de la media nacional, que está en el 33%.

Aunque el porcentaje de menores de 18 años de Andalucía cuyas familias tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, (el 18,1%), ha mejorado en 0,6 puntos respecto al año pasado, empeoran sin embargo algunos de los elementos más críticos y que denotan un muy alto nivel de privación, como no poder tomar al menos dos comidas de carne, pollo o pescado al día (el 6,6%, un 1% más que en 2020), no poder hacer frente a gastos imprevistos (el 43% de las familias) y no poder permitirse una semana de vacaciones al año, dato que aumenta un 1,1% respecto al 2020 y se sitúa en el 43,3%.

"Estas privaciones repercuten de manera muy intensa en hogares con niños y niñas. Las familias con hijos a cargo sufren, en mayor medida, la falta de oportunidades profesionales, el empeoramiento en las condiciones laborables y los problemas de acceso a la vivienda, algo que se agrava, especialmente, en familias monomarentales o con progenitores de origen extranjero", asegura el Defensor y Unicef.

Brecha norte-sur y el papel del Estado

Estos problemas de Andalucía, agravados por la pandemia, son estructurales y reflejan además una brecha norte-sur en España que obedece a causas concretas, entre las que pueden citarse, entre otras, "el PIB, la estructura productiva y la diferente capacidad de gasto de las Comunidades Autónomas", según se recoge en el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Los datos del año 2021, según este trabajo de la Red, suponen la quiebra de "la tendencia a la reducción [de la brecha norte-sur] experimentada en los últimos cinco años". En 2015, la distancia era de más de 15 puntos (30,9% por 15,3%) entre el sur del país y el norte, en 2020 se había reducido a 11,2 puntos (27,3% por 16,1%) y ahora ha vuelto a ensancharse hasta los 14 puntos (15,8% por 29,3%). Es decir, estamos más o menos donde estábamos en 2015 en términos relativos.

Si el foco se pone en las Comunidades Autónomas, existe en España una tremenda desigualdad entre territorios que, en cuestiones de pobreza y exclusión social, puede hasta triplicar las diferencias. Así, mientras Navarra y País Vasco registraron en 2021 tasas de exclusión entre 11 y 13 puntos por debajo de la media, Andalucía, Extremadura y Canarias estuvieron unos 10 puntos por encima. Hasta 24 puntos porcentuales de diferencia.

Si se atiende a las grandes cifras, a la traducción a números absolutos, de los porcentajes, se obtiene que en 2021 hay en todo el país 208.000 personas menos en riesgo de exclusión que en 2015, gracias a la mejora en Andalucía. Si en 2015 eran 3,6 millones de personas las que estaban por debajo de los umbrales Arope, en 2021 eran 3,2 millones, casi 400.000 personas menos.

En términos absolutos, en el año 2021 había en España 4,8 millones de personas en lo que se llama pobreza severa, las que viven con menos de 530 euros al mes. De estas, 1,3 millones están en Andalucía.

La Red Europea ha hecho un cálculo del efecto de la acción del Estado sobre las tasas de pobreza. Comparan "los datos de pobreza reales con aquellos que existirían en un un mundo sin acción del Estado, sin transferencias de renta". De este modo, según la Red, "por exclusivo efecto de la acción correctora del Estado, salen de la pobreza casi 4,5 millones de personas en el conjunto [de España]; en particular, salen de la pobreza más de 950.000 personas en Andalucía".