El CGPJ se volverá a reunir el 2 de septiembre para desbloquear la elección del presidente

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado reanudar el próximo 2 de septiembre el pleno que debe decidir la presidencia de la institución, con la intención de desencallar el bloqueo entre los dos candidatos propuestos, los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Lucas y Pilar Teso.

Fuentes del Consejo han informado a EFE de que no ha habido avances en esa cuestión en el pleno extraordinario de este lunes convocado para resolver asuntos urgentes de trámite de la carrera, que ha aprobado 112 acuerdos por unanimidad, la mayoría referidos a licencias o permisos, solicitudes de compatibilidad y jubilaciones y prolongaciones en el servicio activo.

Pese a estar a dos semanas del acto de apertura del año judicial —el próximo 5 de septiembre—, la cuestión de la presidencia no figuraba en el orden del día de este pleno, si bien algunos vocales confiaban en tratar la cuestión.

Fuentes jurídicas consultadas por EFE explican que ni se ha tratado el nombramiento del futuro presidente o presidenta del CGPJ —que lo será también del Tribunal Supremo— ni tampoco hay avances en las negociaciones entre los bloques progresista y conservador.

Por eso, más allá de fijar una nueva fecha para reanudar el pleno de la presidencia, las fuentes indican que las posiciones siguen separadas, aunque mantienen la esperanza de alcanzar un acuerdo antes del 5 de septiembre, cuando tendrá lugar el tradicional acto de apertura del año judicial, presidido por el rey.

En su última reunión, celebrada el pasado 5 de agosto, los vocales —diez elegidos a propuesta del PSOE y otros tantos del PP— acordaron que no volverían a abordar este tema hasta que no alcanzasen un consenso, si bien las fuentes no precisan si el pleno del próximo 2 de septiembre se ha convocado porque se vislumbra ya un acuerdo.

Pilar Teso y Pablo Lucas, los dos candidatos propuestos

Los diez vocales del ala progresista insisten en la necesidad de situar por primera vez a una mujer de dicha sensibilidad en la presidencia del CGPJ y apuestan principalmente por Pilar Teso.

Esta magistrada empató a votos con el candidato favorito del grupo conservador, el también magistrado Pablo Lucas, y aunque este sector puso encima de la mesa en la última reunión otras opciones como las magistradas Carmen Lamela y Esperanza Córdoba, enmarcadas en su sensibilidad, sus nombres tampoco suscitaron consenso.

Ante los rumores de buscar otros candidatos fuera del Tribunal Supremo, las fuentes dejan claro que eso no se puede hacer porque la ley prevé que los nombres se aporten el mismo día de la constitución del Pleno, hasta el punto de que de forma unánime lo firmaron como regla de funcionamiento.

Al menos dos vocales de uno de los dos sectores tendrían que ceder para llegar así a la mayoría de doce votos necesaria.

El sector conservador contra las declaraciones del Gobierno

Por otra parte, los vocales del grupo conservador han tratado sin éxito de incluir en el orden del día de este lunes un texto de rechazo ante las declaraciones de miembros del Gobierno por sus críticas al Supremo en relación a la ley de amnistía, que no se ha abordado por la negativa del bloque progresista.

Hace cinco días, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, volvió a criticar la negativa del Supremo de no amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont, al señalar que no se entiende la decisión "ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica argumental".

En el texto propuesto, al que ha tenido acceso EFE, los vocales solicitaban al Pleno que declararse su "más firme rechazo a las referidas manifestaciones", hacían "un nuevo llamamiento para la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general"; y solicitaban a los responsables que "cesen sus manifestaciones".