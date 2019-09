“Hemos decidido concurrir a las elecciones generales con Más País” en la provincia de Zaragoza, confirmó este viernes el presidente de Chunta Aragonesista (Cha), José Luis Soro, tras el Comité Nazional de la formación que, con un 95% de los votos a favor, refrendó la propuesta que el lunes había puesto sobre la mesa el Consello (ejecutiva) de manera unánime.

“Entendemos que esa es la opción ilusionante que puede combatir la abstención y que puede además permitir configurar un Gobierno progresista para España y, gracias a Cha, defender los intereses de todos los aragoneses en Madrid”, explicó Soro, que despejaba así las escasas dudas que quedaban sobre la participación de Cha en las elecciones generales del 10-N.



Chunta presentará una lista encabezada por el sindicalista y exconcejal Carmelo Asensio, que el 26-M se quedó fuera del Ayuntamiento de Zaragoza tras quedarse su lista a tres centésimas de la barrera del 5% que, de haberla superado, habría dado el gobierno de la ciudad a la izquierda.

SI logra el acta de diputado, para lo que en abril eran necesarios 55.700 votos, 22.000 más de los que Cha obtuvo en las últimas elecciones autonómicas en la provincia de Zaragoza, supondrá el regreso al Congreso del aragonesismo, cuyo último representante, Chesús Yuste, dejó su escaño a principios de 2014 para ser relevado por Álvaro Sanz, de IU, en el grupo de La Izquierda Plural. Su antecesor había sido José Antonio Labordeta, que ocupó un escaño entre 2000 y 2008

A la espera de conocer si Puyalón vuelve a presentar candidatura, como hizo en abril con Ahora Repúblicas, Cha sería la principal (o la única) opción aragonesista para el 10-N tras la decisión del Par de no presentarse por segunda vez consecutiva, lo que le abre las opciones de mejorar los resultados de mayo si logra atraer a parte de ese electorado más el tirón que le pueda suponer la marca de Errejón.



No interferir en Teruel



Soro destacó la “capacidad de negociar y mediar” de Asensio, “justo el talante y los valores que son tan necesarios ahora mismo en la política española”, añadió. Obtuvo el respaldo del 88% del Comité.

Cha, cuyo presidente agradeció a Podemos e IU la propuesta para confluir que sondearon a principios de semana, y con los que acabará compitiendo en las urnas, ha rechazado presentar lista en Teruel “atendiendo a la propuesta de la militancia” y “para no interferir” en el proyecto de la plataforma Teruel Existe, que comparece por primera vez en unas elecciones. No obstante, Chunta ha decidido no pedir el voto para ninguna lista el 10 de noviembre en esa provincia.

La entrada de Equo y la lista de Huesca

Las cosas están abiertas en Huesca, una provincia descartada en principio por Más País por tener menos de siete diputados pero en la que Cha propondrá al partido de Errejón presentar lista.

En Huesca se da una situación especial tras la decisión de Equo de romper con Unidas Podemos para unirse al proyecto errejonista: se trata de la única provincia española, aparte de las gallegas, en la que una confluencia sin la marca de Podemos (Alto Aragón en Común) obtuvo un diputado en 2015, en este caso Jorge Luis Bail, que luego se integró en el grupo confederal de los morados y que suena como eventual cabeza de lista para ese territorio.

Fuentes de Equo y de Cha confirmaron este viernes que las negociaciones están abiertas para presentar una lista de la coalición en esa provincia. Soro, avanzó la intención de presentar candidatura en Huesca, ya sea en coalición con Más País o en solitario.

La decisión sobre Huesca, en cualquiera de las combinaciones de Cha, Más País y Equo, debe tomarse antes del domingo, último día para formalizar el anuncio de coaliciones ante la Junta Electoral.